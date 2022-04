Sénégal: Une vague de chaleur dans le sud-est, de possibles conséquences sanitaires

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte sur les risques que pourrait entrainer l'exposition à la forte chaleur qui touche le sud-est du pays, depuis mercredi.

"Des températures élevées sont attendues durant la période du 6 au 12 avril 2022 dans la partie sud-est du Sénégal (... ) Des coups de chaleur pouvant entrainer un épuisement, une syncope, une déshydratation sévère ou des crampes seront probablement ressentis dans les parties sud de la région de Matam et nord-est de la région de Tambacounda", prévient l'ANACIM.

Elle ajoute qu"'un sentiment d'inconfort sera probablement ressenti dans les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam". Les prévisionnistes recommandent un "suivi régulier des personnes vulnérables", dans la région de Tambacounda surtout, une partie des départements nord de Kédougou, sud et est de Kanel et Ranérou. Selon l'ANACIM, une forte chaleur touche "une bonne partie du territoire" sénégalais depuis mercredi. Elle se maintiendra jusqu'à mardi, une période pendant laquelle le thermomètre devrait osciller entre 43 et 45 °C. Cette canicule résulte d"'une hausse notable des températures diurnes dans les localités est, sud et centre du pays", explique-t-elle dans un bulletin d'alerte précoce. L'agence météorologique met les populations en garde contre "un risque élevé de vagues de chaleur" pour les régions de Kédougou, Tambacounda, les départements de Vélingara, le sud de Kanel et le sud-est de Ranérou. En revanche, un "risque modéré est prévu" pour Matam, Kaffrine, Kolda, le sud des départements de Linguère et de Podor, l'est de Kaolack et de Diourbel. "Les pics des températures journalières attendues avoisineront 45 °C pour le risque élevé, et 43°C pour le niveau modéré", indiquent les prévisionnistes.