Soudan: Le Secrétariat général de FLC tient sa première réunion

Khartoum 8 Avril 2022. (SUNA) - La première réunion du Secrétariat général des forces de la liberté et du changement (FLC) a eu lieu Jeudi à Khartoum, après la formation de structures à large représentation tenant compte du genre, de la diversité et de la géographie.

La porte-parole officielle des Forces de la liberté et du changement -Accord national Dr Linda Zain Abdeen a affirmé que la réunion a porté sur les grandes lignes du plan annuel, qui vise à réaliser plusieurs axes représentés dans le travail pour soutenir la période de transition, la réussite de la transition démocratique et la réalisation d'un large accord national pour renforcer l'unité des forces de transition et réponde aux aspirations du peuple soudanais.

Elle a souligné l'importance de construire des relations extérieures équilibrées, de préserver la souveraineté nationale et de traiter avec les puissances régionales et internationales conformément aux intérêts du peuple soudanais en plus de s'attaquer aux conditions économiques et de travailler dur pour améliorer les moyens de subsistance des gens, assurer un développement équilibré et réaliser la reprise économique.

Elle a souligné le travail efficace du Secrétariat général pour compléter les organes des forces de la liberté et du changement dans toutes les villes et les zones rurales afin de construire des institutions efficaces qui expriment le peuple et en font un partenaire pour façonner la scène de la transition, et pour contribuer à l'unité des forces politiques à travers une communication sérieuse avec toutes les composantes pour parvenir à une large unité qui appuie la transition démocratique.