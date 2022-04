Soudan: Les membres de CSTrencontrent le Conseil Central du FLC

Khartoum 8 Avril 2022. (SUNA) - Les membres du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Dr Al-Hadi Idris, le chef du Front révolutionnaire, et Attahir Hajar ont tenu jeudi une réunion avec les dirigeants du Conseil central du Forces de la Liberté et du Changement (FLC).

Le membre du Conseil présidentiel du Front révolutionnaire Mustafa Tambour a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion s'inscrivait dans le cadre des efforts du Front révolutionnaire pour trouver des solutions pour sortir de la crise politique actuelle à travers l'initiative qu'il présentait

Il a expliqué que la réunion était caractérisée par le sérieux et la franchise et a discuté en détail de l'initiative du Front révolutionnaire pour parvenir à une vision unifiée qui garantisse une sortie sûre de la crise actuelle et de l'état de la situation politique que connaît actuellement le pays.

Il a ajouté que la direction de FLC a salué l'initiative du Front Révolutionnaire, et a affirmé la pleine disponibilité du Conseil Central à s'asseoir pour l'étudier et faire des observations à son sujet, puis à remettre sa réponse et sa vision à la direction du Front Révolutionnaire en préperation d'une sortie de la situation politique actuelle.

Il a souligné la vivacité et l'optimisme du Front Révolutionnaire, que les dirigeants de Liberté et Changement remettront leur réponse au Front Révolutionnaire pour commencer au cours de la prochaine étape à formuler l'initiative après avoir inclus toutes les observations à ce sujet de tous des parties.