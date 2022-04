Afrique de l'Est: Adhésion confirmée de la RDC - Félix Tshisekedi - Signature aujourd'hui du Traité de l'EAC à Nairobi

"Heureux de fouler le sol africain du Kenya ce jeudi 7 Avril 2022, dans la soirée, une fois de plus, consolider les relations fraternelles entre le Peuple kenyan et congolais, désormais liés à jamais par le Traité de la Communauté de l'Afrique de l'Est que je signerai dans quelques heures, le vendredi 8 avril 2022, l'adhésion de mon pays, la République Démocratique du Congo. Merci beaucoup à mon frère, le Président Uhuru Kenyatta de la République sœur du Kenya pour l'accueil toujours chaleureux et son engagement en faveur de la coopération solide entre nos deux pays ".

Ce sont les mots couchés dans le livre d'or du salon présidentielle de l'aéroport Jomo Kenyatta par le Chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son arrivée.

A sa descente de l'avion, il a été accueilli par l'Ambassadrice Raychelle Omamo, la Ministre des Affaires Etrangères du Kenya et du côté congolais, par le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères, Christophe Lutundula Apala pen Apala.

En effet, des sources officielles, le Président Félix Tshisekedi est en visite de 48 heures au cours de laquelle plusieurs activités sont prévues notamment, la signature du Traité d'adhésion à la Communauté de l'Afrique de l'Est et un mini-sommet qui réunira les Chefs d'Etat du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC.

Il va s'agir, pour ces différents Présidents, d'échanger sur les questions de paix, assurément dans la Région des Grands Lacs.