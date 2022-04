Congo-Kinshasa: Relations diplomatiques - Félix Tshisekedi a reçu les lettres de créances de quatre nouveaux Ambassadeurs

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, ce jeudi 7 avril 2022, au Palais de la nation, les lettres de créances de quatre ambassadeurs, tous résidents en République Démocratique du Congo.

Il s'agit de Metch Adje Silas, Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire ; Cho Jai-Chel, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée ; Cyprien Sylvestre Mamina, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo ; et, enfin, Said Juma Mshana comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tanzanie.

Le Vice-ministre des Affaires Etrangères, Samy Adubango Awotho ainsi que le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, Guylain Nyembo, ont pris part à cette brève cérémonie solennelle et diplomatique.

Nommé ambassadeur près la RDC le 6 octobre 2021, Metch Adje Silas de la Côte d'Ivoire, a été élevé au rang d'ambassadeur depuis le 23 mars 2021.

Il a une bonne connaissance des systèmes politiques et des Relations internationales.

Détenteur de plusieurs diplômes notamment, en droit, Silas parle couramment l'allemand, l'anglais et le français.

Agé de 57 ans, Cho Jai-Chel fut ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de Corée en République de Zimbabwe en 2017 et plus tard, en 2020, Ambassadeur aux Relations internationales à la Cité métropolitaine d'Ulsan en Corée. Il détient un Diplôme en lettres, en langue et littérature française de l'Université Nationale de Séoul.

Cyprien Sylvestre Mamina, Ministre plénipotentiaire de 1ère classe a été, jusqu'en février 2022, Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger.

Auteur de plusieurs publications, il est détenteur de plusieurs titres honorifiques notamment Chevalier de la Légion d'honneur de la République Française.

Le Tanzanien Said Juma Mshana est détenteur d'une Maîtrise en administration des affaires et a une riche expérience dans le domaine de l'éducation et dans l'administration publique dans plusieurs régions du pays.