Congo-Kinshasa: Le MDVC dénonce la violation des droits de plus de 600 agents de la société Phoenix

Le parti politique Mouvement d'Elites pour la Démocratie et le Vrai Changement (MDVC) alerte la ministre du travail et prévoyance sociale sur des nombreux cas des violations des droits de six cents travailleurs de la société TP Phoenix SA, sous-traitant de Chemaf dans le Haut -Katanga.

Ce parti politique l'a fait savoir, jeudi 7 avril, à travers une déclaration à la presse.

Le secrétaire général de ce parti, Augustin Bisimwa qui se réclame de la social-démocratie affirme que les 600 travailleurs ont perdu l'espoir de recouvrer plus de huit mois de salaires impayés. Il espère que " plusieurs autorités saisies dans cette affaire aideront à trouver une issue heureuse à cette injustice sociale.

" Nous avons pu tomber sur ce dossier où plus de six cents travailleurs ont totalisé jusque-là plus de huit mois impayés. Et en dépit de tout ce qu'ils ont fait comme démarche pour rentrer dans leur droit, rien n'a abouti jusque-là. Comme nous sommes un parti de la sociale démocratie, nous avons un regard sur le social du peuple Congolais, et c'est dans ce sens que nous avons essayé de saisir la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, dans le souci de voir dans quelle mesure, elle peut essayer de se pencher sur cette question ", a déclaré le secrétaire général du MDVC.

Parmi les structures saisies par ce parti dans cette affaire, Augustin Bisimwa cite la Commission nationale des droits de l'homme et l'Assemblée nationale, à travers sa commission affaires sociale.

Le souci exprimé par le MDVC est que " toutes ces entités saisies puissent aider à recouvrer les droits de ces six cents employés ".

Radio Okapi a tenté en vain de joindre les responsables de la société TP Phoenix SA, sous-traitant de Chemaf.