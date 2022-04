Ile Maurice: Dans une école primaire - Une enseignante lance une chaise sur un élève

La famille d'un élève de 11ans d'une école primaire de la capitale a eu une grosse frayeur hier. La grand-mère du petit garçon a porté plainte au poste de police de Roche-Bois le même jour contre l'enseignante de son petit-fils. Celle-ci aurait lancé une chaise en direction de son petitfils, mais heureusement le mobi- lier n'aurait pas heurté l'enfant. La grand-mère a accepté de nous raconter l'incident.

Cette femme d'une quarantaine d'années ne mâche pas ses mots. Elle demande que des actions soient prises à l'encontre de l'enseignante. "Ce n'est pas la première fois qu'elle se comporte mal avec mon petit-fils. Le 6 avril, elle a demandé au garçon de se mettre à genoux, mon petit-fils a riposté car il n'était pas d'accord pour s'agenouiller. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu son sang-froid, elle a envoyé une chaise sur lui mais l'a manqué. Il est allé au bureau du maître d'école pour rapporter le cas."

Tout aurait commencé la se- maine dernière, soit le mercredi 30 mars. L'enseignante n'aurait pas été compréhensive par rapport aux retards du petit à l'école, ajoute-elle."Il a des rendez-vous au dispensaire pour un problème au pied. Elle a demandé à l'enfant de s'asseoir à l'extérieur pour une demi-journée."

Le jeune garçon lui aurait demandé s'il pouvait rentrer en classe à la mi-journée. Elle lui aurait dit de rester à l'extérieur jusqu'à l'arrivée de ses parents. "Il a été puni une demi-journée et comment voulez-vous que ce dernier entre en communication avec nous ? Elle a accepté que celui-ci rentre en classe vers midi. Une fois à l'intérieur, elle l'a empêché d'aller s'asseoir à sa place, et a ordonné à l'enfant de s'asseoir sur le sol. C'est une humiliation pour lui car cela s'est passé devant ses camarades de classe. Je lui ai demandé s'il a été désobéissant, il m'a répondu ' non mami zist mon vinn en retard'."

Elle ajoute que son petit-fils ne veut plus aller à l'école depuis quelque temps avec ce nouveau professeur. "Mon petit-fils n'a jamais eu de problèmes auparavant, mais depuis l'arrivée de cette prof récemment, il est démotivé. Comment les enfants vont-ils apprendre et faire leur chemin dans la vie ? Avec des profs comme elle, il ne voudra plus se rendre à l'école."

Hier, il a eu un rendez-vous avec la Child Development Unit (CDU) pour une enquête approfondie. "Je demande qu'un autre prof la remplace."

Nous avons sollicité une version du ministère de l'Education. Une source nous explique que le ministère collaborera avec la CDU, sauf si la police initie une enquête de son côté.