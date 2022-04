Afrique: Amir Abdou satisfait de ses débuts avec la Mauritanie

Nouvellement nommé sur le banc de la Mauritanie qu'il a conduit contre la Libye (2-0) et le Mozambique (2-1) au cours de la trêve internationale de mars, l'ancien sélectionneur des Comores, Amir Abdou a confié à CAFOnline.com avoir eu de bons retours.

D'emblée, le technicien qui dirigeait jusqu'à une période récente, le FC Nouadhibou (Mauritanie), a fait savoir la difficulté de mettre sur pied une équipe dans des délais très courts.

"Ce n'est pas évident de mettre une équipe en place de 8 à 10 jours, et je suis très satisfait de ces deux premiers matchs qui ont permis de redonner le sourire au peuple d'autant plus que les équipes du Mozambique et de la Libye sont de très bonne qualité", a dit le technicien qui a conduit les Comores en huitième de finale de la dernière CAN TotalEnergies.

Avant les deux rencontres, des statistiques ont été faites sur les manques et les difficultés du groupe de performance et il a été décidé de faire venir le gardien Babacar Niasse qui, grâce à son expérience en Europe, peut aider l'équipe, a-t-il fait savoir soulignant que c'est un choix personnel.

"Babacar Niasse (gardien de Tondela au Portugal) fait parti des choix de mon projet grâce à son expérience en Europe, je suis très content", a dit le technicien faisant un bilan positif de ces premiers matchs avec la Mauritanie.

"Quatre buts et un encaissé, deux victoires, c'est un bon bilan", a-t-il relevé évoquant des joueurs de qualité sur le plan offensif avec Pape Ibnou Ba (le Havre, France), Aboubakar Kamara (Aris Salonique, Grèce), Souleymane Doukara (Ettifaq, Arabie Saoudite), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou), dans le championnat local un joueur à fort potentiel.

La Mauritanie, a-t-il poursuivi doit "se bonifier dans certains domaine mais se doit d'asseoir une bonne fondation qui passe par une bonne assise défensive", a ajouté Amir Abdou.

Pour les prochaines semaines, le sélectionneur des Mourabitounes a prévu la tenue d'un stage pour la sélection locale (A') en mai prochain avec un groupe plus restreint, a-t-il fait savoir rappelant avoir rassemblé 34 joueurs pour la première rencontre avec les Locaux mauritaniens.

"Nous devons mettre sur pied une équipe plus compétitive et il est prévu d'avoir des matchs amicaux pour préparer les éliminatoires du CHAN (Championnat d'Afrique des nations) et celles de la prochaine Coupe d'Afrique des nations avec les A.

Amir Abdou qui sera sur les deux fronts travaille à qualifier les deux sélections pour le CHAN et la phase finale de la CAN.

A ce sujet, le technicien comorien rappelle que ce sont les meilleurs qui vont jouer qu'ils évoluent sur le plan local ou à l'étranger.

"Lors des matchs contre le Mozambique, cinq joueurs locaux ont démarré la rencontre et ils ont fait un bon match", a-t-il dit au sujet de cette rencontre gagnée 2-1.

Le football mauritanien, se développe et il y a un fort potentiel, a-t-il relevé soulignant que sa présence en tant que coach du FC Nouadhibou (élite) lui a permis de se faire une idée sur la qualité des joueurs évoluant dans ce championnat.

Cela lui fait dire que "c'est un faux débat de pouvoir opposer les expatriés aux locaux, ce sont les meilleurs qui vont jouer", a tranché Abdou.

Au sujet de la CAN TotalEnergies 2021, Amir Abdou a déclaré s'être "régalé et a envie de retourner à cette compétition".

"C'est une compétition prestigieuse et les Comores ont fait une belle Coupe d'Afrique des nations, nous nous avons rendus fiers notre peuple", a dit le technicien qui a passé plusieurs années sur le banc de la sélection de son pays qu'il a qualifié pour la première phase finale de son histoire.

Sur le Mondial 2022, l'ancien sélectionneur des Comores voit le Cameroun, le Maroc et le Sénégal faire une bonne participation à cette compétition.

"Il y a de très bons joueurs dans ces équipes et on est derrière elles, l'Afrique en général va les pousser à aller très loin et pourquoi pas dans le dernier carré d'as", a-t-il dit soulignant que lui se présente comme leur premier supporter de ces pays.

"Le football africain se développe, avance, je suis très positif, il y a de très bons joueurs et ils peuvent aller loin dans cette compétition très compétitive qu'est la Coupe du monde", a-t-il fait savoir.