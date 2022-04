Angola: Camy Lara remporte le prix national du DocLuanda

Luanda — La réalisatrice Camy Lara a remporté, jeudi soir, à Luanda, le prix du meilleur film de la compétition nationale du premier Festival international du film documentaire (Doc Luanda).

La créatrice angolaise a été distinguée pour la production du film "Para lá dos meus passos" (Au-delà de mes pas).

Le festival, qui s'est déroulé du 2 au 7, a également récompensé "Selfie", d'Agostino Ferrante, comme le meilleur film du festival dans la compétition internationale.

Avec 30 films de production nationale et internationale, répartis sur trois sessions (compétition nationale, internationale et hors compétition), une mention honorable a également été décernée à la cinéaste Gretel Marim, avec le film "Um sopro no quintal".

Le Doc Luanda a présenté neuf productions de jeunes réalisateurs angolais en compétition nationale, six films d'Angola, du Portugal, de la République démocratique du Congo, d'Italie, d'Afrique du Sud et des États-Unis, en compétition internationale, et des projections de documentaires d'Angola, du Brésil, Algérie, Guinée-Bissau et Portugal en session non compétitive.

En plus de l'exposition de films et de documentaires, l'événement, qui rendait hommage à Gita Cerveia, a comporté une exposition sur " Le cinéma angolais : des générations d'utopies " et un salon du livre et de la musique.

L'événement visait à promouvoir les échanges culturels et à contribuer au futur panorama du cinéma angolais.