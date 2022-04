Angola: Le ministre évalue des projets de la Fondation ART et Culture

Luanda — Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Filipe Zau, a pris connaissance jeudi des projets artistiques et culturels de la Fondation Art et Culture, sur l'île de Luanda.

La visite faisait partie de l'agenda des activités du ministre et visait à voir sur place les actions développées par la Fondation Art et Culture dans le domaine des arts, ainsi que le travail d'alphabétisation environnementale qu'elle mène avec les enfants de la communauté de Ilha de Luanda.

Au cours de la visite guidée, la directrice générale de la Fondation Art et Culture, Naama Margalit, a présenté les quatre piliers de la fondation : l'éducation par les arts - comprenant les écoles de musique et d'arts, la fondation en tant que centre culturel, entreprise sociale et le secteur social.

"En ce moment, nous avons l'école de musique avec des cours de batterie, de chant, de guitare et de piano, et l'école des arts avec des cours de danse, de théâtre, d'arts visuels et de dessin, de recyclage et de décoration, d'alphabétisation, de basket-ball, d'informatique et de légumes. Jardin. . Cette école travaille sur l'éducation environnementale, à travers le projet Camba Verde ", a-t-elle déclaré.

Selon la responsable, à travers le Centre Culturel, la fondation offre aux familles des environnements culturels-concerts, cinéma tous les mercredis, théâtre avec les Jeunes de Mulemba.

"Plus de 400 enfants fréquentent nos écoles. Nous avons ouvert notre amphithéâtre, du nom du regretté musicien Wyza, aux personnes à la recherche d'un espace pour mener à bien leurs activités", a déclaré la responsable.

De son côté, le ministre a interagi avec les enfants et, en tant qu'homme des arts, il n'a pas manqué d'enseigner quelques techniques aux élèves de piano, de batterie et de chant.

Le ministre a assisté à un spectacle des étudiants en théâtre de la fondation qui ont interprété la chanson " Ilha de Fantasias ", du musicien Filipe Zau.

La Fondation Art et Culture est partie intégrante de la Fondation internationale d'impact global Menomadin Foundation et une contribution de responsabilité sociale du groupe Mitrelli. Elle a été fondée la journée de la ville de Luanda, le 25 janvier 2006.

Son siège se trouve à Ilha de Luanda, à côté de l'Ecole 1205, arrêt Casa Lisboa.