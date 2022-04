Angola: Une enquête révèle les raisons du nombre élevé d'enfants dans les rues de Lubango

Lubango (Angola) — La facilité qu'ont les enfants de et dans la rue à obtenir de l'argent de l'aumône est la principale raison de leur permanence dans les rues de la ville de Lubango, province de Huíla, au détriment des quartiers et des villages.

Cette conclusion est le résultat d'une enquête menée en janvier dernier par 17 militants sociaux de la protection de l'enfance (ASPC) sur les raisons qui poussent les mineurs à choisir la rue plutôt que la maison, dans un processus au cours duquel 189 enfants ont été interrogés, dont 44 filles.

L'étude a été réalisée en raison de l'augmentation substantielle du nombre d'enfants dans les rues depuis le début de 2022, dont l'âge varie de deux à 14 ans, qui affluent aux portes des boulangeries et autres établissements commerciaux, comme mendiants.

Il existe un autre groupe d'enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillent comme cireurs de chaussures, dont le nombre est également considérable.

L'enquête montre que les enfants dans la rue reçoivent de l'argent, avec une incidence plus élevée de jeunes et que l'essentiel du montant collecté dans la rue est donné aux parents dont ils reçoivent des conseils à cet effet, la plupart d'entre eux ne vivant qu'avec leurs mères.

Elle révèle également que plus de 60% des enfants mendiants ont déjà subi un type de violence physique ou psychologique et que le risque d'enlèvement, de viol et d'agression est élevé, il est donc important que cela soit évoqué dans les médias.

L'étude recommande aux établissements commerciaux de sensibiliser leurs clients à ne pas donner d'argent aux enfants mendiants, ainsi qu'aux églises, aux médias et aux chauffeurs de taxi de suivre la même procédure.

Selon elle, cette mesure découragera ces enfants de rester dans la rue et par conséquent d'éviter l'école, ainsi que d'empêcher leurs tuteurs d'en profiter ou de les utiliser.

L'enquête recommande également de mobiliser la société pour éviter d'accepter les services de cirage de chaussures offerts par des enfants de moins de 14 ans.

Selon l'étude, ce sont des actions qui contribueront à réduire le nombre d'enfants mendiant dans les rues, puisque leurs objectifs ne seront pas atteints.

L'enquête a été guidée par la vice-gouverneure pour le secteur politique, économique et social, Maria João Chipalavela, et a bénéficié de la collaboration de l'Institut national de l'enfance (INAC), de l'Organisation des pionniers angolais (OPA) et de l'organisation non gouvernementale World Vision.