Angola: Le pays accueille le forum de l'UNESCO sur la stratégie à moyen terme

Luanda — La ville de Luanda accueille en mai, le Forum de présentation de la Stratégie à moyen terme 2022-2025 du Bureau international d'éducation de l'UNESCO (BIE), qui vise à mobiliser des ressources dans le cadre de l'action et de la coopération.

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Éducation, en marge de l'événement, une convention sera signée pour renforcer le système national d'évaluation, l'inspection pédagogique et la redynamisation de l'encadrement scolaire, ainsi que pour l'élaboration d'un cadre d'orientation scolaire et la stratégie d'introduction des langues angolaises dans le système éducatif.

L'accord prévoit également l'étude et le diagnostic de la pertinence du cursus existant et de son adéquation aux besoins locaux du pays.

Dans ce contexte, selon le rapport, la haute fonctionnaire du Bureau de l'UNESCO, Amapola Lama, était à Luanda pour analyser les axes qui guideront la coopération entre l'Angola et le BIE.

Le Bureau de l'éducation internationale de l'UNESCO (BIE) est un institut spécialisé de l'UNESCO, créé en 1925, basé à Genève, leader dans les questions liées au cursus et à l'évaluation.

L'organisation mène des recherches dans le domaine de l'éducation et fournit un soutien technique et une expertise aux États membres de l'UNESCO, dans le but d'améliorer la qualité, l'équité, la pertinence et l'efficacité des systèmes éducatifs par le biais des programmes d'études et des processus d'apprentissage.

Dans le cadre de ses activités, le BIE a élaboré une Stratégie à moyen terme pour 2022-2025, dans laquelle sont définis des programmes et des actions, qui peuvent servir de soutien aux initiatives de l'Angola et d'autres États membres de la CPLP, dans le domaine du cursus et de l'amélioration la qualité de l'enseignement.