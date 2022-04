Cote d'Ivoire: Environnement - L'école régionale de Treichville dotée d'une salle "écolo"

La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations du groupe Nestlé Côte d'Ivoire. En témoigne, l'inauguration, le 6 avril 2022, d'une salle de classe écologique à l'école régionale de Treichville à Abidjan.

L'objectif de ce projet est d'améliorer les conditions d'études des élèves de cette école, mais surtout de sensibiliser les tout-petits à la protection de l'environnement. Au cours de la cérémonie de remise officielle, le directeur de cette société agroalimentaire, Thomas Caso, a rappelé les deux engagements que prône l'entreprise: la promotion d'une bonne éducation et la protection de l'environnement. Selon lui, cette initiative vise à susciter auprès des enfants, un intérêt particulier sur la question de l'environnement. C'est aussi un moyen de les impliquer dans le processus de développement durable. A l'en croire, cette salle est 30% moins coûteuse qu'un édifice standard de la même taille et a une durée de vie de plus de 50 ans.

Le directeur régional de l'éducation nationale en charge de la circonscription d'Abidjan 1, Abraham Pongatier, représentant sa tutelle, a souligné que cette classe écologique, est un signal fort envoyé aux enfants, afin de les sensibiliser très tôt aux questions écologiques. Il a traduit la gratitude du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation aux donateurs et a souhaité que ce genre d'initiative se perpétue. Le représentant du premier magistrat de la commune de Treichville, Arthur Moloko, a témoigné sa joie d'accueillir au sein de la cité "N'zasa" ce projet qu'il a qualifié d'éducatif et environnemental. " Vous offrez à nos enfants une classe écologique afin de leur apprendre l'utilisation rationnelle des énergies et le recyclage des déchets solides ", s'est-il réjouit. Quant à Sébène Dermolo, directrice d'une marque de produit de la société donatrice, elle a indiqué que l'infrastructure a entièrement été construite et équipée à partir de matériaux recyclés.... (bois, plastique, verre).A noter qu'en plus de la salle "écolo ", l'école bénéficie de deux lampadaires solaires et d'un potager.