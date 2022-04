Gabon: Le Chef de l'Etat s'entretient avec le Président de la BDEAC

Libreville - le 08 avril 2022-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour en audience Fortunato-Ofa Mbo Nchama et Marie Delphine Lemanga Emande ép. Mbiake, respectivement Président de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) et Représentant Résident de ladite institution introduits par madame Nicole Janine Lydie Roboty ép. Mbou, Ministre de l'Economie et de la Relance.

Le Président de la BDEAC est venu faire ses adieux au Chef de l'Etat au terme d'un mandat de cinq (5ans) ans passé à la tête de l'institution régionale et s'acquitter de son devoir de rendre compte au Chef de l'Etat Gabonais en présentant le rapport du travail accompli.

Cette audience a été par ailleurs, l'occasion d'examiner les questions liées à la coopération et aux partenariats entre notre pays et l'institution financière.

Le Président de la République et son hôte se sont félicités de la coopération entre le Gabon et la BDEAC, notamment dans le cadre de la réalisation de certains projets tels que la Transgabonaise, l'axe PK5/PK12 et le nouveau terminal de l'aéroport de Libreville.

Le Président de la BDEAC a été honoré par le Chef de l'Etat qui l'a élevé au rang de Commandeur de l'Ordre National du Mérite Gabonais.