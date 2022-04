Afrique: Entrepreneuriat Afrique - Europe - Abidjan accueille la troisième édition

La troisième édition du Forum économique de l'entrepreneuriat Afrique- Europe " indimaj Africa" se tiendra du 21 au 22 avril, à Abidjan, en côte d'Ivoire. Elle rassemblera les acteurs publics et privés pour examiner les problématiques de l'entrepreneuriat en Afrique.

Sur le thème " Quel écosystème optimal pour un entrepreneuriat performant ? Les conditions exogènes de réussite des pépites", la rencontre réunira, entre autres, des professionnels, salariés, étudiants, porteurs de projets, artisans, autorités publiques, etc. Elle sera émaillée des ateliers, des conférences, des tables rondes, des panels, des expositions, des rencontres b to b, des partages avec des chefs d'entreprise. " Le forum indimaj Africa, qui est une tribune par excellence de renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs, donne droit à une attestation de formation. Il y aura un diner-gala et des expositions ", a annoncé Alain Yapi, commissaire général d'Indimaj Africa.

Devant une Afrique pleine de belles opportunités de réussite pour les jeunes entrepreneurs africains qui ont besoin d'être encadrés et soutenus, le forum Indimaj Africa s'inscrit dans ce contexte. Par ses ateliers de formation et de panels, il a décidé d'appuyer et d'encadrer des jeunes entrepreneurs .

Notons que cette troisième édition vise, entre autres, à renforcer les capacités de l'écosystème entrepreneurial; traiter les problématiques de la création, de construction, de règlementation, de promotion des structures d'accompagnement aux entrepreneurs dans leur parcours, croissance et financement; encourager les futurs jeunes entrepreneurs du continent à présenter les meilleurs business plans et accompagner la volonté publique à investir dans l'entrepreneuriat jeune.