Congo-Brazzaville: Enseignement - Initier un fonds spécial pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous

Le président de la Dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous et développement, Patrice Tsoumou, a interpelé le 7 mars, à Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour donner vie à un plan Marshall de l'école congolaise.

Pour mettre en œuvre le plan proposé, le président de la Dynamique suggère au chef de l'Etat d'initier un fonds spécial pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous. Ce fonds sera permanemment alimenté, sur recommandation, par la participation à hauteur de 1% du budget de chaque ministère, d'entreprise publique ayant une autonomie financière et bien d'autres acteurs à identifier en toute autorité.

La Dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité relève que la crise s'amplifie ; le corps enseignant est à plus de 60% composé d'enseignants communautaires dont la qualification professionnelle est incertaine. Officiellement, l'on parle d'un déficit de vingt-cinq mille enseignants.

" Dans les Objectifs de développement durable à atteindre d'ici à 2030, et notamment en l'objectif 4, les Nations unies prescrivent aux Etats du monde d'assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Tous les Etats se sont engagés à atteindre cet objectif 4 : le Congo notre pays aussi ", a rappelé Patrice Tsoumou.

Ce dernier et sa dynamique déplorent aussi les effectifs pléthoriques d'élèves dans les salles de classe, la pénurie d'enseignants titulaires, la prédominance scandaleuse de prestataires sans formation ni encadrement pédagogique, la pluralité de classes multigrades, l'insuffisance des tables-bancs, le manque de laboratoires et de bibliothèques... La Dynamique a indiqué que les résultats aux examens d'Etat placent le Congo loin derrière bien d'autres pays. Au baccalauréat général, par exemple, le Congo a enregistré en 2014 25,4% ; 10,8% en 2017 ; et en 2018, 21,6%.