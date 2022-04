Sénégal: Une forte hausse de la contribution de l'Etat au budget du Dak'Art, selon Abdoulaye Diop

Dakar — L'Etat du Sénégal, "principal contributeur" du Dak'Art, la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, a fortement augmenté sa subvention annuelle octroyée à cet événement, de 36 % en 2008 à 75 % depuis 2018, a indiqué le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. "L'Etat du Sénégal est le principal contributeur de la Biennale de Dakar, le montant de son apport au budget dédié à chaque édition est passé d'environ 36 % en 2008, par exemple, à 75 % depuis 2018", a déclaré M. Diop dans un document de presse consacré à cette manifestation artistique.

"L'Etat a maintenu ce rôle prépondérant, avec la planification effective, à partir de 2020, d'une allocation annuelle de 750 millions de francs CFA" à l'événement, a-t-il affirmé dans ce document parvenu vendredi à l'APS. Au total, la Biennale de Dakar reçoit de l'Etat du Sénégal 1,5 milliard de francs CFA pour chaque édition, a précisé le ministre de la Culture et de la Communication. "C'est dire l'importance que le Sénégal accorde à l'organisation de la Biennale de Dakar, qui a fini de s'ériger en vitrine de la créativité, dans ses plus belles expressions", a-t-il souligné. Le Dak'Art, dont la 14e édition est prévue du 19 mai au 21 juin prochain, bénéficie de ressources additionnelles provenant du secteur privé national et des partenaires techniques et financiers de l'Etat, selon Abdoulaye Diop.

La 14e édition, initialement prévue en 2020, a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Elle maintient toutefois sa sélection officielle composée de 59 artistes qui viendront de nombreux pays, dont 16 d'Afrique. Le Sénégal aura huit représentants dans l'exposition internationale, le "IN", qui se tiendra dans l'ancien palais de justice du cap Manuel, à Dakar. Il s'agit d'Aboubakry Ba, de Caroline Guèye, de Fally Sène Sow, d'Abdoulaye Ka, d'Omar Ba, d'Alioune Diagne, de Modou Dieng Yacine et de Mbaye Diop. Malgré le report, le Dak'Art a maintenu l'invitation qui avait été faite à ses quatre commissaires internationales, Greer Odile Valley (Afrique du Sud), Lou Mo (Canada), Nana Oforiatta Ayim (Ghana) et Syham Weigant (Maroc). "Ĩ Ndaffa#", l'action de forger en sérère, est le thème retenu pour la prochaine édition, pour laquelle le comité d'organisation a prévu une "programmation diversifiée et inclusive".

"Bien avant la crise engendrée par le Covid-19, le thème de cette biennale nous invitait à réinventer nos modèles. La pandémie a rendu cette démarche impérieuse et urgente, d'où la nécessité de la penser", a expliqué la secrétaire générale du Dak'Art, Marième Ba. Selon elle, dans le programme de la biennale figure une exposition qui rendra hommage au "grand maître" des arts plastiques maliens Abdoulaye Konaté, lauréat du Grand Prix Léopold-Sédar-Senghor de l'événement, lors de l'édition de 1996. Lors du Dak'Art 2022, l'artiste plasticien sénégalais Soly Cissé va exposer à la Galerie nationale d'Art, sur le thème : "Incursion dans un monde de métamorphoses". Les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs, implantées à Thiès (ouest) depuis 1966, vont présenter les œuvres de grands tapissiers du Sénégal, à l'occasion de la biennale.