Angola: La Fondation Ngana Zenza soutient des projets sociaux

Luanda — La première dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, a réitéré, ce vendredi, à Luanda, le soutien continu de la Fondation Ngana Zenza aux projets sociaux en faveur des communautés.

Ana Dias Lourenço s'exprimait lors de l'inauguration d'une maternité, dans le district urbain de Morro dos Veados, municipalité de Belas, qui desservira 200 personnes (les femmes enceintes et les enfants) par jour.

Selon Ana Dias Lourenço, la fondation, dont elle est présidente, a des objectifs concrets et mobilisera des partenaires pour mener à bien des projets, comme ce qui s'est passé avec la maternité de Morro dos Veados, dont la Fondation Lwini a demandé l'équipement.

"Nous soutenons cette cause parce que nous croyons que c'est un projet important qui apportera une valeur ajoutée à la population et parce qu'il est également consacré à la prise en charge des femmes enceintes et des enfants", a-t-elle souligné.

Selon Ana Dias Lourenço, le centre dispose d'installations pour fournir des soins, de manière humanisée et avec tous les moyens de diagnostic, aux patients.

Pour la vice-présidente de la Fondation Lwini, Joana Lina, l'inauguration de la maternité est la concrétisation du rêve idéalisé en 2019, lors de la marche solidaire de l'organisation.

La responsable a remercié le ministère de la Santé et la Fondation Ngana Zenza pour leur implication dans l'équipement de la maternité.

À son tour, la directrice du centre susmentionné, Emília Maria Kativa, a déclaré que l'institution comptait 59 employés, dont 33 dans le domaine des soins infirmiers, un médecin et travaillera 24 heures sur 24.

L'infrastructure occupe une superficie totale de trois mille mètres carrés et comprend cinq blocs, à savoir la maternité et la crèche, la pédiatrie, la pharmacie, entre autres services.

La Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC) créée en 2020, a pour objectif de créer et de promouvoir des projets multisectoriels pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des familles et de la société en mettant l'accent sur les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes, principalement les jeunes filles.