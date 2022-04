Sénégal: Pape Abou Cissé (Sénégal) - " J'ai appris à être patient "

L'international sénégalais, Pape Abou Cissé s'est prononcé sur ce qui a fait sa force au sein de la tanière des Lions de la Teranga.

Champion d'Afrique avec le Sénégal, Pape Abou Cissé a pourtant longtemps attendu son heure. Considéré comme l'un des espoirs sur lequel les Lions peuvent compter dans le futur, le défenseur de l'Olympiakos a toujours fait preuve de patience.

Dans une interview avec Record, le joueur a affirmé avoir gagné en expérience et beaucoup appris aux côtés des autres joueurs cadres de la sélection.

" Bizarrement, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le groupe. J'ai appris à être patient et j'ai aussi beaucoup appris aux côtés des autres parce que, dans la vie, il faut être modeste. Discrètement, je me suis préparé et j'ai aussi attendu mon heure et je savais qu'elle allait arriver. Et, quand le coach m'a donné la chance, je me suis dit, voilà c'est mon heure, je vais devoir me donner à fond pour qu'il soit satisfait de moi à l'image de tous mes coéquipiers ", a-t-il fait savoir.