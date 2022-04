Ile Maurice: Bande-son circulant sur le net - La "tentative" de débauchage d'une militante du MMM fait jaser

D'un côté, on confirme la véracité de l'enregistrement audio dans lequel une voix attribuée à Neera Seebarrun tente d'inciter une activiste du MMM à rejoindre les rangs du MSM. De l'autre, on rejette en bloc cette accusation en dénonçant un coup monté du MMM. Toujours est-il que cette bande-son soulève des questions sur les opérations de débauchage qui se font dans l'ombre...

Avec les récentes démissions en cascade du Mouvement militant mauricien (MMM) et le repêchage par le Mouvement socialiste militant (MSM), d'aucuns se doutaient de l'identité de ces démarcheurs et démarcheuses. Neera Seebarrun en ferait-elle partie ? Selon une bande-son qui circule sur le Net, elle aurait téléphoné à une activiste du MMM, une certaine Annick, mercredi, pour lui proposer de rejoindre le MSM. On peut entendre une voix qui ressemble à celle de Seebarrun promettre à la militante qu'elle sera nommée directement au comité central du MSM et, aussi et surtout, qu'elle pourra rencontrer le Premier ministre assez vite, si elle démissionne de son parti.

Lorsque Annick lui demande ce qu'elle peut attendre de plus en se joignant au MSM, son interlocutrice s'enquiert sur ce qu'elle veut de plus. La conversation dévie alors vers des généralités avant d'être interrompue. Un membre du MMM qui a écouté cet enregistrement est outré : "Alors que le pays sombre dans la misère, que les gens croulent sous le poids de l'augmentation des prix, le PM est, lui, occupé à rencontrer des militants qui veulent quitter le MMM ? N'at-il pas autre chose à faire de son temps ?"

Contactée, Neera Seebarrun nie avoir parlé à Annick et accuse le MMM d'avoir fait un montage pour le circuler. Quant à Annick, elle maintient avoir parlé à Neera Seebarrun et que, si elle a demandé à cette dernière ce qu'elle, Annick, pourrait attendre de plus en rejoignant le MSM, en plus d'être nommée au comité central du MMM, c'est parce qu'elle voulait tester son interlocutrice. Et faire dire à celle-ci si elle compte lui offrir une faveur. Selon nos informations, il y aurait plusieurs agents-recruteurs issus des rangs du MMM à l'œuvre en ce moment. Deux autres démissionnaires seraient utilisés activement pour contacter leurs anciens camarades de parti et leur faire des propositions parfois alléchantes.

Un membre du MMM aurait été contacté il y a quelques jours et les arguments présentés pour le convaincre de changer de bord l'auraient surpris. D'abord, on lui aurait affirmé que l'on était au courant de ses soucis avec une institution publique et, deuxième surprise, que le PM règlerait ses problèmes en moins de deux. "Non seulement l'institution a donné des informations confidentielles à ces démarcheurs politiques, nous dit le membre du MMM, mais on promet d'intervenir auprès de cette institution dite indépendante.Preuve que l'on utilise l'argent et les institutions publiques pour faire de la politique."