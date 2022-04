Sénégal: Nano crédit - La faitière départementale de Thiès érigée en modèle

Thiès — La création, à Thiès, d'une faîtière départementale des associations bénéficiaires de nano crédit, est un "modèle intéressant" à dupliquer à travers le pays, a salué, vendredi, la Déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, Mame Aby Sèye.

Quelque 325 associations du département de Thiès, bénéficiaires de nano crédit, un mécanisme de financement de la DER, se sont constituées en une fédération afin de mieux s'approprier le produit qu'elles ont en partage.

Mame Aby Sèye, la nouvelle patronne de la DER/FJ, avait consacré sa première activité de terrain aux initiateurs de cette faîtière, une première dans le dispositif des 71 points de nano crédit à travers le Sénégal, dont 9 dans la région de Thiès.

Initiés depuis deux ans par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, les points de nano crédit implantés dans les lieux d'activité économique de haute intensité, notamment les marchés, permettent aux jeunes et aux femmes de contracter des crédits de 10.000 à 500.000 FCFA, suivant une procédure allégée.

Saluant l'initiative de ces associations de constituer cette faîtière, la responsable de la DER a noté que cette structure permet de regrouper beaucoup plus d'organisations professionnelles et interprofessionnelles, afin d'élargir la base vers un plus grand nombre de bénéficiaires.

C'est aussi un moyen pour les associations d'être "responsables et parties prenantes" du programme de nano crédit, destiné aux jeunes et aux femmes.

Ce faisant, les femmes et les jeunes bénéficiaires pourront "grandir" vers des petites et moyennes entreprises, pour laisser la place à d'autre ayants-droit intéressés par le nano-crédit.

Parmi les attributs de cette faîtière, le choix des bénéficiaires, pour garantir un bon taux de remboursement.

Thiès se distingue par son taux de remboursement de 86%, supérieur à la moyenne nationale qui est de 83,6%, a noté la nouvelle responsable de la DER.

"Nous sommes aujourd'hui avec ces faîtières pour pouvoir dupliquer ce modèle à l'échelle du territoire national", a indiqué Mame Aby Sèye.

Elle a assuré que la DER allait suivre l'évolution de ce regroupement, afin de faciliter la duplication de ce "modèle intéressant" partout au Sénégal.

Maïmouna Dieng, présidente de la faîtière départementale de Thiès, a évoqué, parmi les avantages de cette fédération, le partage d'expériences entre bénéficiaires de nano crédit. Cette entité, a-t-elle ajouté, facilite la tâche à la DER, qui trouve en elle un interlocuteur portant la voix de structures multiples.

La Déléguée générale a rendu visite à des bénéficiaires de nano crédit, parmi lesquels une personne en situation de handicap, qui tient un petit commerce près de la gare routière de Thiès, des vendeuses de poisson des marchés Moussanté et Kheulgueu dans la ville de Thiès.

Elle s'était aussi rendue au point de nano crédit du foyer des femmes du quartier 10-ème.

Tout en vantant la rapidité, la sécurité, l'accessibilité et discrétion que présente le nano crédit, comparé aux banques, les bénéficiaires ont soulevé des doléances relatives à la baisse du taux d'intérêt de 5%, à la lenteur du processus de validation des crédits ou au rallongement des délais de remboursement.

Mame Aby Sèye a relevé que la DER était dans les dispositions pour revoir à la baisse son taux d'intérêt, dans la mesure du possible, non sans ajouter qu'il reste plus accessible que les 24 % appliqués par les mutuelles de crédit.

Elle a rappelé que le programme de nano crédit, très récent, s'érait largement déployé à travers le pays. Ce qui peut expliquer des "lenteurs techniques" que ses équipes travaillent à transformer en un "mauvais souvenir".

La région de Thiès compte, à ce jour, 15.700 bénéficiaires de nano crédit, qui se sont partagés 1,945 milliard de francs CFA.

A l'échelle nationale, 83.680 jeunes et femmes ont reçu un crédit de la DER, pour une enveloppe de 11 milliards de francs CFA, a renseigné Mame Aby Sèye.