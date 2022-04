Togo: Recentrage des domaines d'intervention

Le dialogue stratégique entre le Togo et l'Allemagne sur le partenariat pour les réformes s'est tenu vendredi.

Cette rencontre fait suite aux négociations intergouvernementales qui ont eu lieu en mai 2021et qui ont permis aux deux gouvernements de prendre des engagements pour le prochain cycle de programmation et de convenir du processus de développement du partenariat pour les réformes.

La réunion était présidée par Simféitchéou Pre, ministre conseiller du président de la République, et Lars Wilke, directeur Afrique de l'Ouest au ministère allemand de la Coopération économique et du Développement.

Ce dialogue, précise le communiqué officiel, visait à faire le point de la mise en œuvre des engagements contenus dans la matrice des réformes validée en mars 2021 et échanger sur les engagements futurs.

L'occasion également de faire le point sur l'état de la mise en œuvre des projets de la coopération technique et financière au développement qui soutiennent ce partenariat pour les réformes.

A l'issue des travaux, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès enregistrés.

'La plupart des indicateurs de réformes sur lesquels nous nous étions mis d'accord l'année dernière sont en bonne voie. Je suis convaincu qu'il sera possible d'atteindre pleinement les objectifs que nous avons définis ensemble d'ici les prochaines négociations intergouvernementales', a déclaré Lars Wilke.

L'engagement de l'Allemagne au Togo en 2021, dans le cadre de ce partenariat, s'élève à plus de 100 Millions d'euros.

Le décaissement de ce fonds est conditionné par la mise en œuvre des réformes convenues entre les deux parties.

L'Allemagne reste un des principaux partenaires pour le Togo.

En plus du partenariat pour les réformes, l'Allemagne est très actif dans les secteurs de l'énergie et de la santé où il a apporté un appui dans la gestion s de la pandémie.

Berlin et Lomé ont décidé de 'recentrer et de réaligner' les domaines d'intervention en faveur d'un impact systémique et durable pour la création massive d'emplois à travers la transformation structurelle de l'économie togolaise et ce, avec le maintien de la dynamique des réformes notamment la gouvernance et la création des conditions-cadres favorables.

L'Allemagne a donné son quitus à la Feuille de route gouvernementale et compte appuyer le Togo sur plusieurs axes prioritaires.

Il s'agit de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l' investissements, du renforcement de la transformation agro-industrielle et de ses chaînes de valeurs comme moteurs de croissance et d'emploi et de la promotion de la bonne gouvernance et du développement des territoires comme leviers de croissance inclusive

Le partenariat pour les réformes est une contribution de l'Allemagne à la mise en œuvre de l'initiative 'Compact with Africa' lancée en 2017 à l'occasion du sommet du G20 et qui constitue un partenariat gagnant-gagnant permettant d'attirer et d'accroître le niveau les investissements privés et de générer des emplois en Afrique.

Les prochaines négociations intergouvernementales germano-togolaises se tiendront en novembre 2022 à Berlin.