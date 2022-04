Cote d'Ivoire: N'Douci - La Fondation Didier Drogba et Ippon équipent trois classes de matériels numériques

La Fondation Didier Drogba est très active dans la lutte pour la réduction de la fracture numérique en facilitant l'accès aux outils informatiques aux élèves les plus défavorisées ou discriminés.

L'action du jour a consisté pour cette structure dirigée par la légende ivoirienne du football, en partenariat avec la fondation Ippon, à équiper trois classes en matériels numériques de la commune de N'Douci, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Ces trois classes sont situées dans deux établissements : le Lycée moderne Bad et le Groupe scolaire N'Douci.

Le don se compose de 30 ordinateurs, 30 casques, de logiciels éducatifs, d'imprimantes, d'onduleurs, d'un abonnement d'un an internet pour chacune des trois salles numérisées incluant une ligne téléphonique et d'un an abonnement à une bibliothèque numérique donnant accès à 1,5 millions de livres.

La cérémonie officielle de remise du don s'est tenue le mercredi 6 avril 2022 au Lycée Bad où Mariam Breka, la directrice exécutive de la Fondation Didier Drogba a donné les raisons de ce geste. " A travers cette action, les présidents Didier Drogba et Stéphane Nomis souhaitent démontrer leur engagement à la vulgarisation du savoir, à la réduction de la facture numérique et à la promotion du sens du partage et de la solidarité comme moteur de développement et de paix ", a-t-elle expliqué.

Mariam Breka a aussi remercié la fondation Ippon représentée pour l'occasion par sa directrice exécutive, Émilie Endeole ainsi que les autorités administratives de N'Douci et l'ensemble du corps enseignant et les parents d'élèves pour leur contribution à la réalisation de ces classes.

A son tour, Anoma Béatrice, directrice départementale de l'Education nationale de Tiassalé a traduit sa gratitude aux donateurs avant de demander aux élèves de prendre soin du matériel reçu.

A ce jour, 12 classes numériques ont été réalisées et offertes par la Fondation Didier Drogba et son partenaire Ippon dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire et les deux donateurs ne comptent pas s'arrêter là. L'objectif est d'offrir quatre salles numériques par an aux différents établissements scolaires de Côte d'Ivoire.