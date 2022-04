Gambie: Un sondage révèle le manque de succès du gouvernement dans des secteurs importants

Une enquête conduite par le Centre de Politique, de Recherche et d'Etudes Stratégiques (CepRass) a révélé le manque de succès du gouvernement de la Gambie dans presque tous les secteurs de l'économie.

Le Centre de Politique, de Recherche et d'Etudes Stratégiques (CepRass), dans le cadre d'efforts destinés au renforcement de la démocratie en Gambie, a récemment conduit une enquête sur les performances du Président Barrow depuis sa réélection et sur les élections parlementaires, et ce, en vue de faire la lumière sur les questions principales de gouvernance à l'approche des élections législatives du 9 Avril.

Présentant les conclusions de l'enquête financée par le Centre de Promotion de la Démocratie (NED) ce Mercredi au Centre de Conférence de NaNa, le conseiller principal du CepRass, Dr Mustapha Jobateh, a déclaré que 66% des répondants interrogés ne sont pas convaincus que le gouvernement est déterminé à éradiquer la corruption.

Concernant le secteur de la santé, l'enquête a révélé que 52% des personnes interrogées rejettent ou mettent en doute les intentions du gouvernement visant à l'amélioration de l'accès des populations à des services de santé de qualité.

Concernant le secteur de l'éducation, l'enquête a révélé que 60% des personnes interrogées ont déclaré que le système éducatif de la Gambie ne prépare pas les étudiants pour le marché du travail.

" Les prix ont connu une forte augmentation depuis la réélection du Président Barrow en Décembre 2021. Le gouvernement, à travers la Banque Centrale et sa politique fiscale, pourrait adopter des mesures en vue de la stabilisation des prix. Cependant, 85% des répondants sont convaincus ou fortement convaincus que les mesures du gouvernement ne suffisent aucunement à stabiliser les prix " révèle l'enquête.

Le secteur de l'agriculture joue un rôle important dans le développement économique de la Gambie bien que la contribution du secteur des services au PIB connait une augmentation. L'agriculture et les activités qui y sont associées contribuent au développement économique, à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire. Il a été demandé aux personnes interrogées si le gouvernement est déterminé à apporter aide et soutien aux agriculteurs. La vaste majorité est convaincue ou fortement convaincue que le gouvernement n'apporte pas un soutien conséquent aux agriculteurs.

Les agriculteurs de la Gambie ont déclaré par le passé qu'ils ne vendront pas leurs productions d'arachide au gouvernement car le gouvernement procède à l'achat de leurs produits à des prix très bas.

Historiquement, le taux de criminalité de la Gambie a toujours été relativement bas. Cependant, la Garde Nationale avait été ordonnée en Juin 2021 de conduire des patrouilles de jour et de nuit en soutien à la police dans plusieurs endroits due à la recrudescence des cambriolages et cas d'assassinat. Environ 76% des personnes interrogées ont affirmé que le taux de criminalité a connu une augmentation ou a rapidement augmenté.

Les reformes du secteur de la sécurité ont été mises en œuvre en Gambie depuis 2017. Un cadre réglementaire a également été mis en place. Cependant, 41% des personnes interrogées sont convaincus ou fortement convaincus que le gouvernement n'accorde aucune importance aux Reformes du Secteur de la Sécurité.

Concernant la décentralisation, la majorité des personnes interrogées a déclaré que le gouvernement n'accorde aucune importance au financement des Administrations Locales.

La moitié des personnes interrogées a également déclaré que les relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal ne sont aucunement bénéfiques à la Gambie. Quarante-neuf pourcent des personnes interrogées estiment que le gouvernement n'accorde aucune importance à la promotion des femmes à des postes de responsabilité. Cinquante-deux pourcent ont déclaré que les succès du gouvernement dans le domaine de la promotion des jeunes sont modestes.

Le Centre de Politique, de Recherche et d'Etudes Stratégiques (CepRass) est un institut de recherche académique et politique basé en Gambie. L'institut se consacre principalement à la recherche, la formation et à fournir des services de conseil aux institutions publiques et privées de la Gambie et de l'étranger.

