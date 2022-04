Congo-Brazzaville: Musique - Le festival "Rumba un jour, rumba toujours" organisé à Pointe-Noire

L'Institut français du Congo (IFC) donne la possibilité aux Ponténégrins de vibrer, depuis le 5 avril, au rythme de l'histoire et des sons de la rumba congolaise à travers son festival "Rumba un jour, rumba toujours" qui réunit des grands noms de cette musique tels Sam Mangwana, Théo Blaise Nkounkou, Cosmos Mutuari, Maïka Munan, Ballou Canta, Kevin Mbouandé, Fredy Massamba, Sean Milano, Lize Babindamana ainsi que Les Bantous de la capitale qui livrent un concert ce 8 avril à Canal Olympia.

Depuis son inscription par l'Unesco au patrimoine immatériel de l'humanité, la rumba congolaise fait de plus en plus parler d'elle. Le festival "Rumba un jour, rumba toujours", qui prendra fin le 16 avril prochain, se veut un vecteur d'un message à la fois culturel et festif en s'appuyant sur la diversité, l'échange et la mixité. Par cet événement, l'IFC entend aussi faire rayonner le centenaire de la ville de Pointe-Noire dont les festivités débuteront le 11 mai prochain. Il propose ainsi une belle occasion d'annoncer ces festivités et aussi de célébrer cette belle musique qu'est la rumba.

C'est par une grande conférence de presse qui a réuni tous les participants à l'IFC que "Rumba un jour, rumba toujours" a été lancé. Plusieurs activités ont été retenues, entre autres, des ateliers (Likembé, piano, voix et guitare à l'espace Yaro, Renatura et autres) avec des références comme Maïka Muna et Ballou Canta ainsi que Pototo et Yohan Babindamana ; des projections de films " Rumba congolaise : histoire et économie ", réalisé par Patrick Ndandu Mulassa, et "Rumba" d'Olivier Lichen ; des conférences et tables rondes avec d'éminents intervenants chargés de développer les différentes thématiques. Il s'agit notamment de " Les Bantous de la capitale et moi " par Théophile Obenga (Egyptologue, linguiste et historien) et Ida Ngamporo (maire de Djiri à Brazzaville) ; " Panorama de la vie musicale à Pointe-Noire, des années 1960 à 1980 " par Charles Bouetoumoussa (membre du Comité scientifique de la rumba).

Le programme du 7 avril prévoyait une conférence de presse et un showcase de Kevin Mbouadé au lycée Charlemagne (les mêmes activités auront aussi lieu le 12 avril à l'école Crayola) et une conférence sur " Les attentes consécutives à l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine de l'humanité " par le Pr Yoka Liye Mudaba et Joachim Goma Thethet à l'IFC. Autres thèmes qui seront développés au cours du festival, "La rumba comme herméneutique de la littérature orale et de la religion traditionnelle Kongo (comité Bantou & Meno Nkumbi Nzila chez les Bantous de la capitale ", le 13 avril à l'IFC par Kovo N'sondé ; " Les figures légendaires de la rumba", le 14 avril au lycée Français-Charlemagne par le journaliste Clément Ossinondé ; " Rumba congolaise patrimoine immatériel de l'humanité: quel impact économique pour les pays concernés ? " par Didier Mumengi avec le réalisateur Patrick Ndandu Mulassa.

Le 16 avril, le public débattra avec Maxime Foutou, Dominique Olessongo, Maika Munan, Clément Ossinondé et José Wasenberg sur les droits d'auteurs, les grands auteurs/compositeurs spoliés des grands morceaux de rumba qui ont marqué l'histoire, la professionnalisation- de la création de l'œuvre à sa diffusion, le statut du musicien.

Les Bantous de la capitale, premiers à monter sur la scène du festival

Très attendus du public depuis le lancement de l'événement, en raison de la carrure des artistes et groupes retenus, les concerts de musique ont démarré le 7 mars à Canal Olympia (arrondissement 1, Emery-Patrice-Lumumba, à Mpita). Et ce sont les légendaires Bantous de la capitale qui ont eu l'honneur de monter en premier sur la scène de " Rumba un jour, rumba toujours ". Ils seront suivis du géant Sam Mangwana qui se produira le 9 avril. Le 16 avril ce sera le tour de l'exceptionnel Maïka Munan de monter sur scène avec ses célèbres invités, notamment Théo-Blaise Nkounkou, Ballou Canta, Fredy Massamba, Liz Babindamana et Sean Milano. Une belle fusion de l'ancienne et de la jeune génération de la rumba congolaise qui promet d'être très colorée. Le festival "Rumba un jour, rumba toujours" sera clôturé par le concert du talentueux Kevin Mbouandé, à Canal Olympia.