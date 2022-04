Ile Maurice: Allégations de brutalité - Narendranath Gopee victime d'abus d'un policier

C'est la première fois de sa vie qu'il vit une telle expérience. Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service Unions, affirme qu'il a été victime de l'excès de zèle d'un policier dans les rues de Port-Louis. Il a l'intention de dénoncer l'affaire au commissaire de police.

C'était vers la mi-journée hier. Le syndicaliste marchait dans les rues de la capitale. "J'avais mon masque, mais en marchant, il avait glissé un peu sous mon nez", dit-il. A un moment, il entend une vague interpellation et se retourne. Un homme en civil, assis dans un véhicule, l'appelait. "Déjà, hurler de cette manière, devant tout le monde, n'est pas une manière de faire. Zot bizin respektab" fait-il remarquer. Mais comme il ne savait pas qui était l'homme en question et ce qu'il voulait, Narendranath Gopee lui demande de descendre de son véhicule. Ce qui n'a pas plu au policier en civil, confie le syndicaliste. Et lorsque ce dernier lui a demandé une pièce d'identification, la situation s'est dégradée.

"Li'nn vini, li'nn anpwagn mwa li'nn amenn mwa dan so van. Li'nn menas pou amenn mwa stasion", raconte-t-il. Narendranath Gopee affirme qu'il n'a pas protesté et a même accueilli l'idée car il souhaitait aussi faire une entrée contre le policier. Finalement, ce dernier a changé d'avis et lui a simplement donné une amende.

"Je ne suis pas contre les lois, mais il faut que les policiers apprennent à faire leur travail. Lorsqu'on fait référence aux brebis galeuses de la force policière, c'est précisément de ce type de policier qu'on parle", ditil avec colère. Il a aussi fait savoir qu'il a noté l'immatriculation du véhicule et qu'il adressera une lettre au commissaire de police pour dénoncer ce policier.