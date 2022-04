Ile Maurice: Collégiens violents à Rivière-du-Rempart - Le père de la victime - "Mon fils ne méritait pas d'être frappé ainsi"

Lovina Sophie

La violence entre jeunes est plus que jamais présente dans notre société. Une vidéo a commencé à circuler sur la toile depuis la fin de la semaine. Ces images donnent froid dans le dos lorsque l'on voit un collégien se faire battre par un groupe de ses semblables et sans raison apparente alors qu'il surfait tranquillement sur son portable. Il se trouvait au Gandhi Square à Rivière-du-Rempart quand il a fait l'objet de violence.

Cette vidéo a été partagée sur plusieurs groupes et a fini par atterrir sur le portable du père de la victime. Choqué par une telle poussée de violence gratuite à l'égard de son fils de 16 ans, qui est en grade 10, il n'a pipé mot et est rentré à la maison après le travail. Il a alors interrogé son fils à propos de ce qui s'était passé dans le square, jeudi après-midi. L'adolescent a avoué avoir été bousculé et frappé par des jeunes d'un autre collège du Nord. Ce papa, qui est sous le choc, nous parle de cette agression telle que son fils l'a rapportée. "Li pa finn rési defann so lekor. Ils l'ont approché en traître et ont profité qu'il soit seul pour l'agresser." Une vengeance serait à l' origine de l'agression de ce jeune. "Mon fils a eu le malheur d'intervenir dans une bagarre entre ce groupe de jeunes et son ami, il y a une semaine. Mo garcon pa kontan zenfant faire dominer. Il est allé à la rescousse de son ami et ce jour-là, il s'est fait gifler en voulant calmer les choses."

Cette fois, il était seul au Gandhi Square. Son oncle y tient un salon de coiffure à proximité. "Il a demandé le code Wifi à mon cousin afin qu'il surfe sur son portable. Il ne s'attendait pas à revoir la bande de jeunes excités, qui l'ont reconnu et qui s'en sont pris à lui. 'A la to la', qu'ils lui ont dit avant de l'assommer. Il a pris des coups sur le visage, sur le dos, et comme il était assis sur un muret, il est tombé à la renverse."

Le père soupçonne que ces jeunes se sentent forts du fait qu'ils fréquentent un collège d'Etat. "Je ne permets pas ce genre de comportements envers mon fils. Je me suis rendu au poste de police de Rivière-du-Rempart pour faire une déposition contre ces jeunes. Son collège a aussi donné une déposition à la police. Les fonctionnaires de la Child Development Unit et de la brigade des mineurs ont été avertis de l'incident. Comme mon fils a pris des coups, je l'ai emmené à l'hôpital Bruno Cheong à Flacq hier."

La police de Rivière-du-Rempart visionnera les images des caméras de surveillance afin de mettre la main sur ces jeunes agressifs dans les jours à venir. Ils devront s'expliquer par rapport à leurs comportements.

Sheila, une des voisines de l'adolescent agressé, n'a que de bons mots à l'égard de celui-ci. "C'est choquant. Cet adolescent a bon cœur. Il s'occupe de son frère et de sa sœur plus jeunes que lui lorsque leurs parents vont au travail. Il ne mérite pas d'être harcelé et agressé ainsi. Mon époux a conseillé à la famille d'aller porter plainte contre ces jeunes violents à la police et le père l'a fait." Nathan Julie, directeur d'une entreprise, qui fait du travail social à Rivière-du-Rempart, ne comprend pas cette violence gratuite. Voulant apporter son soutien à l'adolescent agressé, il a retenu, à ses frais, les services d'un avocat, afin que ce jeune puisse obtenir réparation.