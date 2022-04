Ile Maurice: Contamination à la salmonelle - Des chocolats Kinder enlevés des rayons

Depuis jeudi matin, les rayons contenant les chocolats de la gamme Ferrero Kinder Choco-bons, Kinder Happy Moments et Kinder Mix sont vides. Ceux-ci ont tous été enlevés pour être détruits suivant des soupçons de contamination à la salmonelle détectée en France récemment et suivant le rappel fait par le fabricant italien Ferrero. En effet, "quelque 63 cas de salmonellose ont été identifiés au Royaume-Uni. En France, 21 cas ont été signalés et 15 ont déclaré avoir consommé les produits Kinder qui font maintenant l'objet d'un rappel, selon Santé Publique France", comme l'explique un article de l'Agence France-Presse (AFP) datant de jeudi.

Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète pour l'instant que ces cas de salmonelloses sont liés directement à la consommation de Kinder (chocolat fait avec de la graisse d'origine animale), à Maurice, les précautions ont tout même été prises par le ministère pour faire interdire les chocolats précités à la vente jusqu'à la fin de l'enquête qui se tient en ce moment en France et en Belgique.

Selon nos recoupements, avant que les directives ne soient données, des personnes ont acheté ces chocolats. "Elles peuvent revenir dans le magasin où elles les ont achetés pour les rendre et être remboursées", explique-t-on.

Quid des boîtes saisies ? Elles ont été détruites sous la supervision d'officiers sanitaires dans chaque magasin après qu'un inventaire a été fait pour voir si toutes les boîtes qui se trouvaient en stock ont été récupérées.

Selon un médecin du public, cet exercice est très important car même si l'enquête n'a pas encore été bouclée au niveau international, éviter une propagation de l'infection à la salmonelle est fondamentale car celle-ci peut s'avérer très grave pour les enfants et les personnes âgées. "La salmonella est une infection qui cause de la diarrhée ainsi que des vomissements chez les personnes qui l'attrapent. Les enfants ainsi que les personnes âgées y sont plus vulnérables à cause de la déshydratation que cela peut causer."

Pour rappel, le fabricant italien Ferrero a déjà rappelé cette semaine des chocolats Kinder commercialisés dans plusieurs pays européens (France, Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Suède et Pays-Bas), en raison de préoccupations concernant les produits chocolatés de son usine belge d'Arlon, soupçonnés d'être au centre d'une épidémie de salmonellose même si la bactérie n'a été trouvé dans aucun produit Kinder.