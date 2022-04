Ile Maurice: Hans Sok Appadu - "City-Liverpool, one of the biggest game in the last decade"

Sécurité oblige, 2800 supporters de Liverpool seulement assisteront au choc Manchester City-Liverpool demain à l'Etihad Stadium. Notre compatriote Hans Sok Appadu, qui suit Liverpool toute l'année et revient tout juste de Lisbonne (ou Liverpool a battu Benfica 3-1, en quart de finale aller de la C1), sera l'un des chanceux qui assistera à l'affiche décisive pour le titre, qu'il considère comme le possible plus grand match de la dernière décennie en Angleterre.

Hans, vous revenez de Lisbonne ou Liverpool vient de corriger Benfica 3-1 et prendre une option pour les demi-finales de la Ligue des champions. Que retenezvous de ce déplacement ?

'Portugal is a top country.' C'est la première fois que je vais à Lisbonne et c'est vraiment magnifique, une superbe ville. Le temps était bon, pas trop froid. Nous sommes arrivés sur place lundi soir avec mes amis habituels, avec lesquels on fait des déplacements pour supporter le Liverpool FC. Mardi on a passé une très belle journée dans Lisbonne. Le match contre Benfica était très 'safe', il y a eu juste un problème avec les 'check points' avant le match où ça a un peu tardé et certains fans des Reds sont arrivés en retard après le coup d'envoi. Sur le terrain, Liverpool a été exceptionnel, comme souvent cette saison. 'They delivered as usual.' L'ambiance était top mais il y avait beaucoup de tension aussi, heureusement que notre milieu de terrain a su répondre, avec un super Keita. C'est l'homme du match pour moi. Avec cette victoire de 3-1, nous sommes impatients d'accomplir la mission la semaine prochaine à Anfield et nous qualifier pour les demi-finales.

Qu'attendez-vous du match de l'année City-Liverpool ?

Je dirais quec'est 'one of the biggest games in the last decade in England'. Le match de l'année ce n'est plus Liverpool- Manchester United, mais Liverpool contre City. Ce sont deux équipes qui évoluent à un autre niveau, qui font rêver toute l'Europe. Côté Scousers, nous sommes très impatients d'être à dimanche. Les Reds sont au top de leur forme et nous sommes confiants qu'on obtiendra un très bon résultat là-bas : un nul ou une victoire. Liverpool fait très bien à l'extérieur cette saison. Par exemple, on l'a vu gagner des matches très difficiles, comme récemment à Arsenal, Brighton et Benfica, donc pourquoi pas à l'Etihad dimanche ? Nous respectons évidemment beaucoup City, ils seront chez eux et ils ont une très belle équipe aussi. Même un match nul serait un excellent résultat pour nous, mais surtout pas une défaite, qui donnerait 4 points d'avance aux protégés de Guardiola.

Ce match déterminera-t-il le nom du futur champion selon vous ?

Il y a une forte probabilité oui. La course au titre en Premier League c'est comme un relais de 1500m. Et le match de dimanche c'est comme un sprint de 100m vers la fin qui donnera un avantage considérable au gagnant. Il y a aussi un impact psychologique, n'oubliez pas que City avait 14 points d'avance sur Liverpool en janvier. Qui a fondu à un seul point aujourd'hui... C'est très rare de voir ce que Liverpool vient de faire jusque-là au très haut niveau. Quand on pense qu'on a 20 points d'avance sur Manchester United ! Pas étonnant qu'on les ai battu 5-0 non ? (rires) Plus sérieusement, l'écart entre le 2e et le 4e est impressionnant, surtout avec des équipes comme Arsenal et Tottenham qui sont aussi loin. Et ça fait 5 ans que Liverpool est le seul vrai challenger de City.

Que devient votre ami Ian Rush, buteur de légende du LFC ?

Avez-vous discuté du match de dimanche avec lui ? Il va très bien, merci pour lui. Il n'a pas pu se déplacer à Benfica mardi dernier mais il sera bien présent dimanche à l'Etihad Stadium. On a eu l'occasion de discuter football hier et on s'amusait de la situation dramatique d'Everton, au bord de la relégation. On se disait que Liverpool pourrait être champion cette saison et qu'en même temps les Toffees pourraient descendre en Championship... c'est fou ! Ian Rush pense que le match de dimanche sera très difficile pour Liverpool mais si les joueurs gardent leur niveau habituel ils peuvent gagner. Il s'attend à un réveil et un but de Salah...

Et vous, vous pronostiquez quel type de match ?

City est une grande équipe, il faut les respecter. Avec Silva, De Bruyne et Mahrez ils peuvent faire de grandes choses. Liverpool devra rester concentré à 100% pour essayer de les battre. Ils vont marquer je pense, mais nous aussi. Je crois que City jouera 'open' et que Liverpool frappera en contre. Au meilleur des cas, je souhaite qu'on gagne 3-1... J'en profite pour saluer la très belle 2e partie de saison de Thiago qui est une révélation chez nous.

Comment voyez-vous cette fin de saison du côté d'Anfield Road ?

D'abord, on va savourer cette finale du championnat contre City dimanche. Man City n'a donné que 2800 tickets pour les 'away fans' ce qui a déçu beaucoup de fans qui voulaient y aller. Le prix normal pour nous les fans pour ce type de match à l'extérieur pour un match de Liverpool c'est 30 livres. Mais là, au black market, on parle de 2000 livres à monter ! Une petite anecdote : je vais y aller avec mes amis, mais ma femme souhaitait y aller aussi... Comme elle ne pourra pas assister à celui contre Man Utd, je lui ferai donc la surprise de l'emmener avec moi dimanche contre City. Pour moi, les fans de Liverpool devraient être contents que Liverpool puisse 'challenger' sur tous les fronts comme ça. Chaque fan de Liverpool doit être fier de son équipe et donner beaucoup de crédit à Jürgen Klopp et son staff qui ont bâti une équipe pour régner. Est-ce qu'on va tout gagner ? Difficile mais pas impossible...