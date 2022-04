Ile Maurice: Souffrant d'épilepsie et de troubles mentaux - Kevin Pitchen a survécu quatre jours dans un trou rien qu'avec sa bouteille d'eau

Les proches de Kevin Pitchen sont soulagés. Cet homme de 32 ans, qui souffre d'épilepsie et présente des troubles mentaux, était porté disparu depuis quatre jours. Il a été retrouvé sain et sauf, jeudi. Il s'était retrouvé pris au piège dans un immense trou, après y avoir fait une chute.

C'est depuis dimanche dernier que Kevin Pitchen a disparu. Ce jourlà, cet habitant de Pointe-aux-Piments s'est rendu à la mer car il voulait rejoindre son père, qui était parti pêcher plus tôt. Sauf que le père de famille est rentré à la maison mais lui pas. Ses proches pensaient qu'il était parti se promener et qu'il allait ensuite rentrer. Mais après quelques heures, il n'était toujours pas de retour. Comme Kevin Pitchen souffre de crises d'épilepsie et de troubles mentaux, ses proches se sont mis à sa recherche. Voyant que les aiguilles de l'horloge tournaient et que la nuit tombait sans que Kevin ne rentre à la maison, son oncle, Eric Pitchen, a été signaler sa disparition au poste de police de Pointe-aux-Piments. "Nous n'avons pas attendu les policiers pour commencer les recherches vu que ces derniers doivent attendre 24 heures avant de s'y mettre. Les proches et les voisins ont fait une battue pour tenter de le retrouver."

Entre-temps, la nouvelle de sa disparition s'était répandue dans le village de Pointe-aux-Piments. "Nous avons sollicité l'aide des villageois et ma fille a posté l'information sur sa page Facebook. La photo de Kevin a été diffusée et nous avons donné notre numéro de portable au cas où quelqu'un l'aurait vu", raconte Eric Pitchen. "On a continué à le chercher en début de semaine. Mais il semblerait que certaines personnes se réjouissent du malheur d'autrui et inventent de fausses informations. On nous a même téléphoné pour dire que Kevin a été retrouvé à Rose-Belle, Cassis ou Trou-aux-Biches. Nous avons été sur place pour vérifier. Ce n'est pas bien d'agir ainsi. S'ils avaient été à notre place, ils n'auraient pas aimé qu'on leur joue de tels tours", poursuit l'oncle.

Finalement, dans l'après-midi de jeudi, des habitants ont découvert le disparu, qui se trouvait au fond d'un trou. Ils ont aussitôt alerté la police. "Un certain Suren est venu frapper à la porte en disant que des travailleurs, qui nettoyaient le domaine Mont Ville sous la supervision d'un arpenteur, ont retrouvé Kevin au fond d'un trou. Nous nous sommes rendus sur place et la police s'y trouvait déjà. Les policiers étaient en train de le sortir du trou à l'aide d'une chargeuse-pelleteuse", explique Eric Pitchen. "Il était faible mais en vie et c'est le plus important." La police a immédiatement conduit Kevin Pitchen à l'hôpital SSRN où il a été pris en charge par le personnel soignant.

Pour Marie Louise Pitchen, la sœur de Kevin, "c'est un vrai soulagement pour la famille de le retrouver car depuis dimanche, c'est à peine que nous dormions. Nous avons passé beaucoup de temps à le rechercher et ce, jusqu'à fort tard et le matin, on reprenait les recherches. Ces quatre derniers jours ont été un moment vraiment difficile pour nous. Nous avons eu très peur pour lui dans la nuit de dimanche à lundi car vers 2 heures, la pluie s'est mise à tomber. Nous étions très inquiets. Nous sommes donc ressortis sous la pluie pour reprendre les recherches mais elles ont été vaines."

La famille a pu parler à Kevin depuis son hospitalisation. Il est sous le choc et ne s'exprime pas trop. "Il a passé quatre jours sans s'alimenter, ne tenant qu'avec l'eau de la bouteille qu'il avait emportée avec lui. Il dit ignorer comment il est tombé dans ce trou. Il a ajouté avoir crié pendant longtemps mais personne ne l'a entendu. Pendant quatre jours, il est resté dans ce trou, affrontant pluie, soleil et fraîcheur des nuits. C'est un miracle qu'il soit encore en vie", estime-t-elle.

C'est la deuxième fois que Kevin se perd. La première fois, il avait été retrouvé dans le village. Ce jour-là, il a fait une crise d'épilepsie et est tombé. Il a dormi sur place. Il a été retrouvé le lendemain et ramené à la maison. Certains jours, il est bien mais d'autres jours, il a des crises. "Il y a toujours quelqu'un qui jette un œil sur lui. Mais malgré son handicap, Kevin est quelqu'un d'assez autonome", soutient Marie Louise Pitchen. Kevin Pitchen est toujours admis à l'hôpital du Nord et son état de santé est jugé stable.

Dans le passé, Kevin Pitchen effectuait de petits boulots mais il ne travaille plus depuis qu'il a développé des problèmes de santé. Il perçoit une pension d'invalidité du ministère de la Sécurité sociale. C'est son père qui prend soin de lui. Marie Louise Pitchen a tenu à remercier les Mauriciens, qui ont participé aux recherches et qui ont partagé des informations à son sujet sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Leur reconnaissance va aussi aux travailleurs et arpenteur qui ont découvert Kevin.