Ile Maurice: Colère à Plaine-Magnien - Un marécage comblé pour un SME park soupçonné de causer des inondations

Des habitants de Plaine-Magnien se disent victimes de la construction d'un SME Park. Elle a d'ailleurs été stoppée parce qu'elle n'est pas normes. Les habitants dont les maisons ont été envahies par l'eau racontent...

Des habitants ont vu leurs maisons inondées en moins de 15 minutes le week-end dernier. Cela ne s'est pas produit pendant les grosses pluies qui se sont abattues sur l'île, mais après. "Samdi swar ver 11h parla enn gro delo nek inn debord partou lespas 15-20 minit. Sa inn ranpli dan lakaz partou", relate un membre de la famille Bayedoo, qui dit ne pas comprendre d'où provient cette eau. Jeudi, certaines maisons étaient toujours prisonnières des eaux. Les sinistrés ont perdu meubles et provisions.

Rachelle raconte sa peur. "Nous avons pu uniquement sauver les enfants. Nous les avons pris dans nos bras et couru jusqu'à la maison des voisins qui n'étaient pas affectés par cette étrange et subite montée des eaux. C'est tout ce que nous avons pu faire. En 30 minutes, l'eau était partout ; dans la cour et dans la maison", confie cette mère de famille, le cœur gros.

Une autre habitante quant à elle ne mâche pas ses mots même si elle est reconnaissante envers ceux qui l'ont aidée. "Prezidan vilaz ti pe vinn get nou toulezour li. Li ti pe retrous so pantalon li ti pe rant dan delo ek amenn manze tou pou nou. Zis bann minis-la pa ti pe vini", raconte-t-elle.

Nazim Gurib, le président du village de Plaine-Magnien, ne décolère pas. Il a fait la une des médias après un accrochage avec les ministres Bobby Hurreeram et Stéphane Toussaint, députés de la circonscription, après qu'il a été écarté d'une réunion tenue mercredi au Citizen's Advice Bureau de Plaine-Magnien, justement au sujet de ces inondations. Et il dit pouvoir expliquer ces inondations sans précédent.

"Ti ena enn lamar deryer terin football Plaine-Magnien. Bann-la (NdlR : la Banque de Développement est le promoteur) inn bous ek konble sa lamar-la pou aranz enn SME Park pou gouvernma. Dilo kan li desann li rod so sime. Lamar inn konble, dilo inn desann dan lakour ek lakaz dimounn", analyse-t-il. Par contre, il ne comprend pas pourquoi les trois députés du gouvernement l'ont écarté de la fameuse réunion.

"Je suis sur le terrain depuis samedi soir et en tant qu'élu du village j'ai assumé mes responsabilités en soutenant les habitants mais aussi en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Je suis le président de ce village et ils ont tenu une réunion pour le village sans moi. Quand j'ai voulu savoir pourquoi, au lieu de me répondre, ils ont préféré appeler la police. Tout ça parce que j'ai revendiqué mon droit", lance Nazim Gurib.

Il explique que certaines maisons et même la route menant à l'aéroport sont toujours inondées et se demande comment il va trouver une solution durable si les autorités concernées ne l'autorisent pas à participer aux réunions où "on est censé trouver une solution".

Nazim Gurib semble bien avoir raison sur la cause de ces inondations car jeudi, le conseil de district de Grand-Port a ordonné l'arrêt des travaux de construction du SME Park. Les inspecteurs de l'autorité locale auraient constaté que le plan n'est pas en train d'être respecté.