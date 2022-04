Ile Maurice: BP du PTr - Navin Ramgoolam veut "coopérer" avec l'entente de l'Espoir pour les municipales

Le leader du Parti travailliste (PTr) tend la main vers l'entente de l'Espoir pour les municipales et plus. C'est ce qu'a indiqué Navin Ramgoolam à l'issue du bureau politique du PTr qui s'est tenu au Caudan Arts Center, hier vendredi 8 avril. Après des délibérations qui ont duré plus de deux heures sur les sujets d'actualité dont les municipales, l'ancien Premier ministre et les cadres du parti ont rencontré la presse.

Le leader des Rouges souhaite qu'un comité de travail soit mis en place avec des personnes de son parti et les membres de l'entente de l'Espoir. Il va officiellement soumettre cette proposition à Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien (MMM), et Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social démocrate (PMSD).

Le but, selon Navin Ramgoolam, est de clarifier certains points ainsi que les modalités d'une coopération en vue des municipales. "J'ai l'habitude de parler aux leaders du MMM et du PMSD. Je vais continuer à le faire. Mon souhait, c'est d'avoir un front commun de l'opposition unie alors que la priorité de la population est le coût de la vie et la spirale des augmentations des prix des produits de consommation. Le but ultime est de chasser ce gouvernement incompétent", a souligné Navin Ramgoolam. À une question sur ce qui pourrait freiner un accord avec l'entente de l'Espoir, le leader des Rouges parle du fait que le PTr est indépendant. Précisant que l'entente est libre de lancer sa campagne pour les municipales.

Si Nando Bodha, leader du Rassemblement Mauricien, et Roshi Bhadain, du Reform Party, semblent être des obstacles, Navin Ramgoolam rappelle qu'ils font partie de l'entente et qu'il discutera avec les deux leaders. Avant de dire que l'accord avec l'entente de l'Espoir sur le rôle du PTr doit se faire en tenant compte du rapport de force sur le terrain.

Invité à donner son avis sur la proposition de Rama Sithanen pour un gouvernement d'unité nationale, Navin Ramgoolam a répondu : "Mo pa kone kifer linn dir sa me sa pa reflekte seki nou panse. Pena lot dimounn ki desid gouvernma apart enn premie minis." Il a réaffirmé son ambition de rester leader du PTr, de devenir leader d'une alliance et d'être Premier ministre.

Navin Ramgoolam a aussi abordé le coût de la vie et la consommation et souhaite que le gouvernement stabilise la valeur de la roupie vis-à-vis du dollar principalement et d'aligner la pension sur l'inflation. La conférence de presse a aussi été marquée par des questions posées par deux médias considérés proches du pouvoir sur les divergences au sein de l'entente avec les autres leaders tels que Nando Bodha. Navin Ramgoolam a, à plusieurs reprises, fait remarquer que ce sont des médias proches du pouvoir avant de leur répondre.