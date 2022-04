Madagascar: Député Brunelle Razafintsiandraofa - Virapin Ramamonjisoa veut sa déchéance

Virapin Ramamonjisoa vilipende le député IRD

Les propos du député d'Ikongo, Brunelle Razafintsiandraofa, ont été virulents contre le régime. Et les partisans du président de la République ne tardent pas à réagir, car ils voient derrière les paroles du député un coup qui vise le chef de l'Etat. " Le discours du député Brunelle Razafintsiandraofa durant la célébration du 29 mars à Ikongo s'apparente réellement à un coup infligé sur le dos du président de la République. C'est vraiment irrespectueux de sa part et nous, partisans du président, condamnons cet acte provocateur ", a martelé Virapin Ramamonjisoa, président du parti Virapin Group et originaire du Sud. Pour cet ancien ministre, le député a tenu un discours de trop. Faut-il rappeler, selon toujours ce dernier, que le député Brunelle Razafintsiandraofa est élu sous la bannière du parti TGV-Mapar. " Il fait réellement semblant de bafouer les règles de conduite d'un parti compte tenu des dispositions de l'article 72 de la Constitution ", poursuit-il. Cet article constitutionnel brandit la déchéance d'un député.

Mensonges. Le député d'Ikongo a donc " trahi " sa famille politique. " Il faut aussi rappeler qu'il a été élu grâce à l'utilisation du nom du président de la République, qu'il jette en pâture actuellement, sans quoi sa victoire à l'élection en tant que député relève de la pure fantaisie ", a affirmé Virapin Ramamonjisoa. Le député Brunelle Razafintsiandraofa, poursuit-il, n'est pas le seul politicien respecté et crédible à Ikongo. " Il en existe autant ", selon l'ancien ministre et que " la population locale est toujours prête à donner la main au président de la République pour développer non seulement le district mais Madagascar en entier ". Virapin Ramamonjisoa demande de " cesser de sous-estimer le peuple et de cesser de profiter de sa situation de précarité. Assez de mensonges, et des discours provocateurs qui incitent les gens à la révolte et à la haine contre les dirigeants ". Et surtout, toujours selon cet ancien ministre, " faire cesser les incitations à la guerre civile en affirmant qu'il y a des populations qui vivent dans le noir et d'autres sous la lumière. Il faut être clair, le projet de construction des lignes téléphériques ne peut être que dans l'intérêt du pays ", a-t-il affirmé.

Mal élu. Les partisans du président de la République soulèvent également l'assise du député à Ikongo. " Le député Razafintsiandraofa est un mal élu à Ikongo ", a affirmé Virapin Ramamonjisoa. " Il a obtenu 9.713 voix lors des législatives du 27 mai 2019 sur les 73.784 électeurs inscrits sur la liste électorale à Ikongo, selon les statistiques au niveau de la Ceni. En plus, seuls 32.197 votants ont été enregistrés à cette époque. Ce score suffit à dire que beaucoup des habitants du district Ikongo n'ont pas voté pour le député Razafintsiandraofa. Il a été talonné par une femme, courageuse et audacieuse, qui a obtenu, quant à elle, 8.849 voix. Cette dernière n'a pas hésité à affronter l'ancien ministre - député - Andriambe Brunelle ", poursuit-il. " Nous pouvons donc conclure que l'écart a été serré, avec seulement 864 voix, entre le député Razafintsiandraofa et son adversaire. Même si le député s'est prévalu de faire usage de plusieurs casquettes. Pour nous, ce serait cette femme qui aurait mérité d'être élue député à Ikongo ", a soutenu le président du Virapun Group. Pourtant, selon ce dernier, on ne peut pas outrepasser les décisions irrévocables de la HCC. " La troisième candidate est aussi une femme, qui s'est également présentée en indépendant comme la seconde, dont les urnes ont sorti 5.837 voix en sa faveur. La quatrième candidate est encore une femme avec 3.854 des suffrages exprimés et le dernier, quant à lui, a récolté 2.815 voix ", rajoute-t-il.

Frustré. La légitimité du député d'Ikongo est même remise en question par les partisans du chef de l'Etat. " Les voix récoltées par les adversaires du député Razafintsiandraofa à Ikongo représentent 21.355 des suffrages exprimés. Ceci dit, ce député n'est pas légitime mais légal. Et dans le district de " Randriambe Brunelle ", le député aurait dû être une femme, respectée et crédible, qui a, d'ailleurs, obtenu l'onction des notables locaux ", selon Virapin Ramamonjisoa. Et de poursuivre que " cette situation déleste le député Razafintsiandraofa d´une stabilité politique. En plus, il est frustré après avoir été limogé en tant que ministre. Il n'a plus l'onction populaire et s'aventure au populisme, en attaquant son propre camp ". Et si le député Razafintsiandraofa compte prendre ses distances par rapport au président Andry Rajoelina, selon l'ancien ministre, " cela ne peut en rien impacter la confiance de la population d'Ikongo envers le président de la République. Elle est toujours prête à accueillir les projets de développement mis en œuvre par le président prochainement ".