Madagascar: Présidence - Richard Ravalomanana et Kaleta nommés Conseillers spéciaux

Richard Ravalomanana et Soja Jean André, deux Conseillers spéciaux au style " cow boy "

. Les nominations se suivent et ne se ressemblent pas au Palais d'Iavoloha.

Après les trois femmes désignées récemment aux postes respectifs de Secrétaire Général de la Présidence (SGP), de Directeur du Cabinet civil (DirCab) et de Porte-parole, Directeur de la Communication et des Relations Publiques (DCRP), deux hommes viennent d'être nommés à leur tour.

Par décret n°2022-500 en date du 07 avril 2022, Soja Jean André est nommé Conseiller Spécial en charge des affaires politiques. Pour sa part, le général de corps d'Armée, Richard Ravalomanana est ... bombardé Conseiller spécial en charge de la sûreté nationale.

Vieux routier. Le premier est connu dans le monde des affaires, étant PDG du Groupe qui porte son surnom, en l'occurrence Kaleta. Il a également été membre du Conseil d'Administration d'Air Madagascar. Sur le plan politique, Soja Jean André appartient au bureau national de la plateforme " Isika Rehetra Andry Rajoelina " (IRMAR) duquel fait parti(e) sa formation le Liaraike. Le nouveau Conseiller Spécial du président de la République en charge des affaires politiques a de l'expérience derrière lui.

Un vieux routier de la politique qui a été successivement conseiller municipal, conseiller provincial, membre du Comité de Redressement Economique et Social (CRES), conseiller technique du Premier ministre Francisque Ravony puis du PM Emmanuel Rakotovahiny, député, vice-président du Sénat, membre du Conseil Supérieur de la Transition (CST), membre de la délégation malgache à Maputo et Gaborone and "last but not least", conseiller spécial de l'actuel chef du gouvernement en 2019.

Homme de l'ombre. Le second Conseiller Spécial s'est également fait un surnom, celui de " général Baomba ", dans le microcosme. Il a gravi tous les grades et suivi beaucoup de formations sur place et à l'extérieur pour se hisser au sommet de la hiérarchie dans la Gendarmerie. Il a libéré le logement au " Toby Ratsimandrava " après la cérémonie d'adieu aux armes en 2019 à l'occasion de laquelle il s'est vu remettre la cravate de Grand Croix de deuxième classe de l'Ordre National par le président de la République.

Ce dernier vient de le faire sortir de sa retraite à Ambohimanga. Richard Ravalomanana ne reviendra pas pour autant sous le feu des projecteurs car son poste de Conseiller spécial en charge de la sûreté nationale fait plutôt de lui un homme de l'ombre. Chargé de désamorcer n'importe quelle ... bombe susceptible de mettre en péril la sûreté nationale en général et la sécurité du président de la République en particulier.