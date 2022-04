Madagascar: Suppression des organismes rattachés au ministère du Commerce - Les étudiants de l'INCC livrés à eux-mêmes

L'INCC est situé au deuxième étage de l'immeuble Maison des produits, 67Ha

Le sort de nombreux étudiants de l'Institut national du commerce et de la concurrence reste incertain après la suppression de cet organisme rattaché au ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Les étudiants tirent la sonnette d'alarme et revendiquent la reprise des cours dans les plus brefs délais.

La grogne monte chez les étudiants de l'Institut national du commerce et de la concurrence (INCC). Les deux promotions 2020-2021 et 2021-2022, cycle long et de la promotion 2021-2022 cycle court élèvent la voix et revendiquent aux responsables concernés de faire le nécessaire pour la reprise des cours au niveau de cet établissement.

En effet, aucune information sur le sujet n'a été communiquée depuis la suppression de cet organisme rattaché au ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) lors du conseil des ministres en janvier. Les étudiants auprès de cet établissement n'ont pas encore achevé leur formation lorsque cette décision a été prise alors qu'ils ont déjà payé les frais d'écolage qui s'élèvent à 500 000 ariary et les droits d'inscriptions à 120 000 ariary. Cette première école supérieure professionnelle publique en Commerce dispense une formation de dix mois pour le cycle long sanctionnée par un diplôme supérieur professionnel spécialisé en commerce (DSPSC) équivalent à un Bac+3.

Incertain. Les étudiants sont inquiets de leur situation. D'après leurs dires, ils ont déjà frappé à la porte du ministère de tutelle mais n'ont obtenu aucune réponse satisfaisante. Ils se sont également rendus à plusieurs reprises auprès de l'administration de cet établissement mais leurs efforts ont été vains. " Dans une lettre signée par le ministre de tutelle, le 7 mars dernier, s'adressant aux étudiants et au personnel de cet établissement, il a fait savoir que l'INCC continue de dispenser la formation jusqu'à son terme et de maintenir la qualité de la prestation qu'elle a fournie jusqu'à la sortie officielle des élèves ", selon un étudiant désirant garder l'anonymat. Interrogé sur le sujet, un responsable auprès de cet établissement n'était pas également en mesure de fournir les informations concernant les nouvelles inscriptions et la reprise des cours pour les promotions susmentionnées.