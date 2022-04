Madagascar: Réforme du secteur minier - Les partenaires défilent à Ampandrianomby

Depuis son arrivée à la tête du ministère, la rencontre avec les partenaires pèsent dans l'agenda d'Olivier Herindrainy Rakotomalala.

Depuis quelques jours, la valse des diplomates au quartier général du ministère des Mines et des Ressources stratégiques n'a pas échappé au regard des observateurs. L'avenir du secteur extractif a été au centre des discussions pour ceux qui ont décidé de rencontrer le nouveau maître des lieux à Ampandrianomby. " Les retombées des activités et des investissements du secteur extractif sur la population malgache " est un sujet qui a été, en effet, abordé avec le nouveau représentant du Fonds monétaire international, Mokhtar Benlamine.

Cet économiste du FMI, qui dirige depuis peu le bureau de représentation locale de cette institution internationale, a eu un entretien avec le ministre des Mines et des Ressources stratégiques le 7 avril dernier. Lors de cette rencontre, qui a pris la forme d'une visite de courtoisie dans le bureau du ministre, il a été d'ailleurs question de " raffermir davantage la coopération entre Madagascar et le Fonds Monétaire International ", selon une missive du ministère. " Des projets de coopération dans le futur " ont été, à cet effet, mis en perspective aussi bien avec le FMI qu'avec l'Indonésie. Hier, le Chargé d'Affaires en pied de la République d'Indonésie, Benny Yan Pieter Siahaan, a également rencontré le ministre des Mines et des Ressources stratégiques.

" La discussion entre ces deux personnalités a été axée sur divers sujets tels les volets de coopération dans le secteur minier, le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et Madagascar, les perspectives d'échange et partage d'expérience ", a affirmé le communiqué du ministère. Les deux diplomates, Mokhtar Benlamine et Benny Yan Pieter Siahaan, ont également félicité Olivier Rakotomalala pour sa nomination à la tête du ministère des Mines et des Ressources stratégiques.