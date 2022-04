Madagascar: MEF - Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison à l'écoute des femmes entrepreneurs

L'Etat accorde une importance particulière à l'entreprenariat au féminin

L'entreprenariat au féminin était à l'honneur, hier au cours de la rencontre entre la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et les femmes dirigeantes d'entreprise. Une occasion pour les deux parties de discuter des moyens permettant d'appuyer les entreprises privées qui jouent un rôle important dans le développement économique. " L'Etat est constamment à l'écoute du secteur privé dans une démarche participative ", a déclaré la ministre. On rappelle que le ministère de l'Economie et des Finances organise régulièrement des dialogues public-privé.

Parmi les femmes entrepreneurs qui ont rencontré la ministre de l'Economie et des Finances : Fanja Razakaboana, présidente du Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM) ; Mimosa Seraphin, présidente des Femmes Entrepreneurs d'Antananarivo (FEA) ; Fiona Tsiranana Morin, présidente du Fikambanan'ny Orinasa Malagasy (FOM) ; Harilala Ramanantsoa, présidente d´Entreprendre au Féminin de l'Océan Indien (EFOI) ; Tahiry Ramanantsoa, Coache présidente de SmileBox et Madajob ; Florence Ehrhart, CEO de Stanna Company ; Johanne Raharinosy, présidente de la commission Entreprenariat au niveau du GEM et DG de Teknet Group et Carole Rakotondrainibe, DG de NextA.