Madagascar: Zo Ramahaleo - Un tournoi pour ses 20 ans de service

Le grand homme Zo Ramahaleo célèbrera cette année ses 20 ans de service en tant que gérant de la librairie Antso Analakely.

Il veut marquer ce moment privilégié de sa vie par un événement sportif et récréatif. Le rendez-vous est pris pour ce samedi 30 avril au collège Paul Minault Androhibe. Étant un passionné de sport, Zo Ramahaleo organisera un grand tournoi de football, de basketball et de pétanque. Tout le monde pourra y participer sauf les joueurs disposant d'une licence au niveau des ligues. Il y aura également des loisirs pour toutes les catégories d'âges comme des concours bibliques, des concours de nourriture et des concours d'art oratoire.

Diverses animations et tirages au sort pour gagner une somme d'un million d'ariary sont aussi au programme. La célébration se poursuivra avec un méga concert le dimanche 15 mai à la FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Les célèbres chanteurs tels que Rija Ramanantoanina et Bodo, ainsi que la chorale de l'église hôte animeront la scène. Zo Ramahaleo a choisi le verset biblique tiré dans Jean 12 :26b : " Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera ", pour cette réjouissance. Et puisque Zo est un fidèle de la FJKM Amparibe Famonjena, un culte clôturera la célébration, le dimanche 5 juin.