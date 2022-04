Madagascar: Réouverture des frontières - 21 vols autorisés pour 7 compagnies aériennes

Ces trois ministres s'engagent à lutter contre le trafic de nos ressources naturelles au niveau des aéroports. (Photo : Nary Ravonjy)

Compte tenu de la réouverture progressive des frontières, le ministère des Transports et de la Météorologie a autorisé 21 vols en partance et à destination de Madagascar pour ce mois d'avril. Parmi lesquels, on enregistre 17 vols passagers tandis que le reste constitue des vols cargo. Pour l'heure, sept compagnies aériennes sont autorisées à opérer au niveau de l'espace aérien malgache. Parmis les sept compagnies aériennes autorisées on compte Air Madagascar, Air France, Air Mauritius et Air austral. Ces deux dernières compagnies effectuent respectivement 4 et 6 vols passagers.

La compagnie aérienne italienne Neos est la 5e compagnie aérienne autorisée à opérer. Elle effectuera un vol charter desservant Milan à Nosy-Be. Ce sera le premier vol qui débarquera à l'aéroport de Nosy-Be le 13 avril 2022 avec 250 passagers à bord. Les autres compagnies autorisées sont Ewa Air et Ethiopian Airlines. Cette dernière effectue pour l'heure deux vols cargo. " Plusieurs compagnies aériennes reprendront prochainement les vols passagers et vols cargo. J'ai signé hier une autorisation d'opérer pour une compagnie aérienne australienne. Le but est de reviser à la baisse le tarif des billets d'avion ", a expliqué le ministre de tutelle Roland Ranjatoelina hier lors d'une descente à l'aéroport d'Ivato.

Lutte contre les trafics. " Quant à la lutte contre le trafic illicite de nos reccourses naturelles, des mesures seront prises au niveau de cet aéroport, suite à une réunion avec le ministère de l'Economie et des Finances et de la Sécurité Publique. L'on a bien constaté les failles du côté des ressources humaines alors que l'on dispose des matériels et des equipements les plus performants. Une commission permanente fera des descentes systématiques à Ivato ", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le ministre de la Sécurité Publique, Fanomezantsoa Randrianarison, a soulevé qu'une enquête serait ouverte à l'encontre des polices des frontières dans le cas où des trafics ou des personnes frappées d'IST échapperaient à leur contrôle. " Tous les acteurs opérant à l'aéroport d'Ivato vont se mobiliser ensemble pour lutter contre ces trafics illicites.

Il faut ainsi dénoncer les trafiquants même s'il s'agit de hautes personnalités. Par ailleurs, la durée de traitement d'un volume de 300 passagers est en ce moment réduite à 2 heures contre 3 heures auparavant ", a évoqué le ministre Roland Ranjatoelina. Reste à savoir si les formes de corruption et de raquetage au niveau de l'aéroport d'Ivato sont réellement éradiquées en appliquant ces nouvelles mesures.