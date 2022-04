Madagascar: Soins de proximité - 124 motos et dotations en matériels pour les CSB d'Amoron'i Mania et Haute Matsiatra

Ces équipements amélioreront de manière significative la qualité des soins prodigués dans les centres de santé des deux régions.

Les trajets à pied sur des dizaines de kilomètres font partie du quotidien de certains chefs CSB (centres de santé de base) pour effectuer les missions de revue ou autres prestations en milieu rural, faute de moyens de locomotion adéquats aux situations sur le terrain.

Les deux-roues pour contourner les obstacles de l'éloignement, et dans certains cas, de l'enclavement des zones rurales où les prestations de santé devraient pourtant être disponibles à travers les activités menées par les personnels de santé.

C'est donc dans ce sens que les lots de 55 motos pour les chefs CSB de la région Amoron'i Mania et 64 autres deux-roues pour ceux de la Haute Matsiatra, ont été remis les 7 et 8 avril derniers par le ministère de la Santé publique. Ces motos permettront à ces chefs CSB de parcourir les localités, notamment rurales où les activités sont en lien avec leurs attributions. Celles-ci amènent, en effet, ces chefs CSB à couvrir des étendues assez vastes pour l'accomplissement de diverses activités faisant partie de leurs missions et responsabilités.

Équipements médicaux. Outre les deux-roues, les CSB des régions Amoron'i Mania et Haute Matsiatra se sont également vus remettre, avec le soutien de la Banque mondiale, divers autres équipements médicaux d'une valeur de plusieurs millions de dollars, destinés à l'amélioration des soins prodigués aux malades, tout en améliorant les conditions de travail du personnel de santé dans ces centres de santé de base. Des petits équipements médicaux tels les tensiomètres, saturomètres et autres stéthoscopes aux matériels tels les matelas et lits d'hôpital et tables d'accouchement pour renforcer les équipements déjà existants et combler les éventuels manques en termes de matériels médicaux ont également été remis à cette occasion. De quoi permettre aux soignants d'améliorer les prestations offertes aux bénéficiaires et aux malades et de bénéficier de soins de meilleure qualité.