Madagascar: Football / FMF - La FIFA met les choses au point

À la lumière de cette lettre de la FIFA du 7 avril, Victorien Andrianony assure la présidence avec la SG, Ranja Mahatovo.

La FIFA n'admet pas les pressions exercées sur des membres de la Fédération malgache de football, d'où qu'elles viennent. C'est l'essentiel de la lettre de la FIFA du 7 avril dernier où elle nomme également le premier vice-président Victorien Andrianony comme étant le président par intérim jusqu'aux nouvelles élections.

C'est la tolérance zéro, avertit la FIFA dans sa missive sur un ton qui n'admet pas de réplique. Surtout lorsqu'elle parle de la mise en place d'une commission électorale indépendante et probablement pas celle qui a été élue lors de l'assemblée générale ordinaire organisée par Alfred Randriamanampisoa.

Apaisement. Ce dernier doit être heureux d'avoir échappé à une suspension car Gianni Infantino et ses hommes ont décidé de refuser l'exclusion proposée par le président Arizaka Rabekoto Raoul à l'encontre de quatre personnes incluant notamment Sandrine Michela, Eric Raveloarison et Alex Lay Mein.

Un ton ferme tout en prônant l'apaisement, c'est l'image que renvoie la FIFA pour régler cette crise en interne du football malgache. Une délégation de la FIFA et de la CAF est d'ailleurs attendue à Madagascar pour constater de visu les réalités ayant conduit à ce divorce.

Jouer des coudes. À commencer par ce pouvoir de signature qu'exigeait cette aile dissidente et que la FIFA semble avoir accepté dans l'unique but de gérer au mieux et en toute transparence les finances de la FMF.

Seul hic, c'est de savoir que tous les biens se trouvant au siège de la FMF, à Isoraka, ont été distribués à tout vent et en particulier aux ligues régionales à l'issue de cette assemblée générale qui était organisée le même jour que le congrès de la FIFA au Qatar et en l'absence du président Victorien Andrianony et de la SG nommée par la FIFA, Ranja Mahatovo.

Comme la préparation des Barea pour les éliminatoires de la CAN 2023 est annoncée dans les prochains jours, il va encore falloir jouer des coudes pour espérer avoir une équipe nationale digne de ce nom. Et le plus tôt sera le mieux. D'une manière collégiale, devrait-on encore en rajouter ?