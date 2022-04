Cote d'Ivoire: Comité national olympique - Me N'Goan Georges, candidat à la succession du général Palenfo

N'Goan Georges, l'avocat d'affaires, président de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) a déposé sa candidature, hier, pour succéder à l'intendant général Lassana Palenfo à la tête du Comité national olympique (Cno) de Côte d'Ivoire. L'élection est prévue le 30 avril. Mais depuis le 7 avril, les dossiers de candidatures sont attendus au siège de l'institution, à Cocody Deux-Plateaux Vallons. Et ce, jusqu'au 13 avril, délai de rigueur.

Premier vice-président du Comité national olympique depuis la dernière assemblée générale qui avait renouvelé sa confiance à Lassana Palenfo, en 2018, la candidature de Me N'Goan devrait logiquement être portée par l'équipe du bureau sortant. Mais aux dernières nouvelles, un autre membre du comité directeur pistonné par le président Palenfo serait sur le point de se lancer dans la course. Toutefois, cela ne dérange guère le projet du patron de la Fédération ivoirienne de tennis qui, au contraire, se sent ragaillardi, à l'idée d'apporter sa touche au Comité national olympique. " Je suis candidat pour gérer autrement le Cno de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur mon programme, mais je voudrais que l'on sache que je serai le porte-parole de tous les sports, de toutes les fédérations, de tous les membres du Comité national olympique, dans leur grande diversité", a confié Me N'Goan, qui s'est fait entourer d'un noyau dur dans le cadre de cette élection. Des présidents de sports olympiques dont la majorité est issue du bureau sortant et qui ont adhéré à son projet depuis près d'un an.

Après avoir bataillé en 2018 pour sauver la face de l'intendant général Palenfo, en difficulté face à " son fils " Isaac Angbo, alors candidat contre lui, Me N'Goan et Dr Alla Kouamé avaient été promus premier et deuxième vice-président du Cno-Ci, avant d'être désillusionnés. Ils ont été progressivement écartés de la gestion du Cno au profit d'un groupuscule. Mais ce n'est pas pour cette raison que N'Goan Georges est candidat. " J'ai fait le diagnostic du Cno et travaillé sur les remèdes afin de redynamiser la machine. Le sport de nos jours ne peut plus se contenter de fonctionner comme autrefois ", estime le deuxième candidat déclaré à cette élection, après l'ancien ministre, Bamba Cheick Daniel.

A noter que la liste des candidats sera publiée à partir du 19 avril 2022. Suivra la période de campagne jusqu'à l'assemblée générale élective, le 30 avril.