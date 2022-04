Cote d'Ivoire: Crise postélectorale - Plus de statut de réfugié Ivoirien à partir du 30 juin

" A partir du 30 juin 2022, aucun Ivoirien ne pourra avoir le statut de réfugié où que ce soit dans le monde ", c'est l'information donnée par Alcide Djédjé, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l'Intégration, à la fin d'une audience avec Gillian Triggs, Haut-commissaire adjointe chargée de la protection du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr), à son cabinet, au Plateau.

Selon lui, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une phase de consolidation de la paix définitive qui va aboutir à la signature de cessation de statut de réfugié en ce qui concerne ses ressortissants partout dans le monde. " A partir de cette date du 30 juin, la Côte d'Ivoire et les Nations Unies mettront fin à leur coopération sur cette question de réfugiés concernant la crise ivoirienne ", précise-t-il. Avant d'indiquer que cette décision fait suite à un long processus marqué par le départ, en 2017 de l'Onuci. Pour lui, il est clair, " les Ivoiriens qui resteront dans les différents pays, le sont parce qu'ils y ont des intérêts personnels. Ils pourront donc bénéficier de la carte de résident ".

Le ministre délégué, Alcide Djédjé, dans son adresse à la presse, fait savoir que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à l'occasion de la Journée mondiale pour les réfugiés, sera en visite en Côte d'Ivoire, le 20 juin prochain. Il a aussi profité pour remercier le Hcr qui a accompagné le pays pendant et après la crise et surtout pour tout le rapatriement des réfugiés. " Nous avions des réfugiés un peu partout, notamment dans la sous-région. Aujourd'hui, tout le monde est pratiquement rentré à part un certain nombre qui a décidé de rester dans certains de ces pays d'accueil. Les concernant, la Côte d'Ivoire règlera certains détails administratifs avec le Hcr, les différents pays où ces compatriotes sont établis d'ici deux mois ", explique-t-il.

Quant à Gillian Triggs, elle s'est réjouie de l'aboutissement à des conclusions heureuses à la suite des discussions avec les autorités ivoiriennes. Elle a exprimé sa gratitude au gouvernement pour son hospitalité envers les réfugiés en provenance des autres pays et d'avoir mis en place les conditions nécessaires pour que les Ivoiriens et Ivoiriennes retrouvent leur pays. Aussi salue-t-elle la belle coopération entre son organisation et la Côte d'Ivoire qu'elle souhaite encore plus fructueuse à l'avenir.