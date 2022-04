Cote d'Ivoire: Développement de l'accessibilité à Internet très haut débit - Les avantages de la mutualisation des réseaux fibres optiques présentés aux Architectes

La pandémie du Covid-19 a accéléré partout dans le monde l'adoption du télétravail. Cette situation inédite a révélé le rôle important que joue l'Internet à très haut débit dans le maintien de l'activité économique.

Déjà présent en Côte d'Ivoire, l'Internet à très haut débit est appelé à se développer selon le vœu du gouvernement et le souhait des populations désormais habituées à s'en servir dans leur quotidien. Mais alors comment déployer cette technologie, notamment les réseaux fibres optiques dans tous les domiciles, vite et sans nuire à l'environnement et au cadre bâti ?

Daniel Sampah, directeur général de Awalé Corporation, un opérateur de réseaux neutres de communication à base de fibres optiques, qui construit et exploite des réseaux de communication pour la transmission de capacités nationales ou internationales sur les supports aériens du réseau électrique national, et sa directrice des Opérations Christelle Zeguiba, ont présenté aux architectes et aux journalistes leurs solutions. C'était le 7 avril au siège de l'Ordre national des Architectes de Côte d'Ivoire, à Cocody.

Selon Daniel Sampah, leur engagement porte sur la construction totalement gratuite du réseau fibres optiques très haut débit qui valorise les ouvrages et surtout qui laisse aux propriétaires ou aux locataires une totale liberté dans le choix du fournisseur d'Internet. Ce qui n'est pas le cas des opérateurs de téléphonie mobile qui construise des réseaux fibrés destinés à leur seul usage. " L'intérêt pour les architectes et les acteurs du secteur de l'immobilier est justement de permettre à leurs propriétaires et locataires de librement choisir leur fournisseur d'accès à Internet en intégrant habilement la fibre optique déjà dans le plan de construction ", a indiqué Daniel Sampah.

Déjà très actif sur le terrain, cet opérateur dispose déjà d'un réseau fibré long de plus de 2000 km couvrant les 10 communes d'Abidjan ainsi que les villes périphériques de Bingerville à Dabou et d'Anyama à Bassam. La plupart des villes importantes de province sont déjà maillés.

Le Vice-président de l'Ordre national des Architectes, a félicité Daniel Sampah et son équipe pour l'innovation respectueuse de l'environnement et du cadre bâtie qu'il apporte dans le déploiement de l'Internet très haut débit en Côte d'Ivoire.