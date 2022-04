Cote d'Ivoire: Casse d'Anador - Des émissaires du maire s'imprègnent de la réalité du terrain

Le directeur de cabinet, Alpha Sanogo et le sous-directeur de l'environnement et du cadre de vie, Olivier Gnagne, par ailleurs responsable des opérations d'assainissement et de salubrité, ont visité le vendredi 8 avril 2022, l'ancienne casse d'Abobo Anador.

L'objectif pour les émissaires du maire Kandia Camara, est de se rendre compte de l'application effective de l'arrêté municipal 2022-01 du 3 janvier 2022, portant interdiction des activités des ferrailleurs et des garagistes sur le périmètre du quartier Anador-Banco.

Au terme de la visite, Alpha Sanogo s'est dit satisfait car dit-il, les magasins sont restés fermés et que les ferrailleurs retardataires sont en train de quitter les lieux. Même son de cloche pour le sous-directeur de l'environnement et du cadre de vie, Olivier Gnagne, par ailleurs, chef des opérations d'assainissement et de salubrité qui a souligné que l'ancienne casse d'Anador sera totalement débarrassée des ferrailleurs récalcitrants d'ici la fin du mois. " L'objectif est de donner plus d'éclat au quartier Anador, porte d'entrée de la commune. L'opération prendra fin à la fin de ce mois d'avril ", a déclaré Olivier Gnagne.

Selon lui, après le départ des ferrailleurs toutes les voies d'accès seront aménagées afin de permettre aux populations de ce sous quartier de vivre dans de bonnes conditions. Avant de rappeler que le maire Kandia Camara a mis 20 millions de Fcfa à la disposition des ferrailleurs pour faciliter leur déplacement. C'est pourquoi il a invité tous les retardataires à rejoindre incessamment le nouveau site à N'dotré où plusieurs box et magasins sont encore disponibles. " A partir de lundi prochain, les mesures seront plus corsées pour amener les récalcitrants à quitter les lieux ", a-t-il prévenu.

La police municipale et les forces de l'ordre pour pérenniser l'opération

Poursuivant, Olivier Gnagne, a fait savoir que le ministère de la Promotion des Pme, l'Artisanat et de la transformation du secteur Informel en collaboration avec la mairie d'Abobo a entrepris des travaux à la nouvelle casse afin de permettre aux ferrailleurs de travailler dans la tranquillité.

Le sous-directeur de l'environnement et du cadre de vie a annoncé que des mesures sont prises pour sauvegarder les acquis. " Les 300 policiers municipaux recrutés, accompagnés par les éléments de la police et de gendarmerie sont chargés de pérenniser l'opération ", a conclu Olivier Gnagne.

Mme Aminata Dao, habitante du quartier Anador-Banco, a félicité le maire Kandia Camara et son conseil municipal pour cette initiative. " Je suis très heureuse. Aujourd'hui on peut circuler sans encombre dans le quartier. Mais nous souhaitons qu'il y ait un suivi sinon les ferrailleurs et les garagistes vont recoloniser notre quartier ", a-t-elle déclaré.

Rappelons que la maire Kandia Camara a annoncé le lundi 4 avril 2022, lors de la première réunion de n'année 2022 du conseil municipal que les travaux de construction du Chu, du grand marché, du lycée d'excellence et de la piscine olympique seront bientôt lancés par le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement. Ces travaux faut-il le souligner ne peuvent effectivement démarrer qu'après le déguerpissement de la casse d'Anador.