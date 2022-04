Ouganda: Rwanda-Ouganda - Tête-à-tête Yoweri Museveni et Paul Kagame lors du sommet de Nairobi

Yoweri Museveni et Paul Kagame se sont entretenus à l'occasion du sommet de Nairobi vendredi 8 avril. C'est la première rencontre entre les dirigeants ougandais et rwandais autour des questions régionales en deux ans. La dernière fois, c'était en février 2020 à Gatuna, après la fermeture de ce poste-frontière par Kigali. Depuis la réouverture en janvier des frontières terrestres, les relations entre ces deux voisins d'Afrique de l'Est se réchauffent.

C'est une photo grand angle de deux leaders assis côte à côte, qui illustre ce réchauffement. Sur son compte officiel Twitter, le président ougandais Yoweri Museveni parle de sa rencontre avec son homologue rwandais peu avant la signature du traité d'adhésion de la RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est.

I met with H.E Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda shortly before we both witnessed the signing of the Treaty of Accession by the Democratic Republic of Congo to EAC at State House, Nairobi. pic.twitter.com/IOgakyJfNJ

-- Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 8, 2022

Aucun détail sur la teneur de leurs discussions, mais d'après nos sources, les deux hommes ont parlé de la réouverture de leurs frontières, de l'expulsion par l'Ouganda d'une figure de l'opposition rwandaise la semaine dernière, et de leur engagement à renforcer leurs relations afin d'éviter de futurs désaccords.

Jusqu'au dégel de leurs relations, les deux pays s'accusaient mutuellement de tentative de déstabilisation, ce qui avait culminé dans la fermeture de la frontière en février 2019.

Le voyage du fils de Museveni; Muhoozi Kainerugaba à Kigali en janvier a entamé une dynamique de réconciliation. Dynamique évoquée vendredi dans le discours du président ougandais où il a insisté sur l'importance de la fraternité.

Ce discours reste à concrétiser, selon le chercheur Kobi Annan, puisque les " expulsions arbitraires " des Rwandais par l'Ouganda, continuent.