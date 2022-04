Congo-Brazzaville: Commune de Lemba - Des équipements sportifs pour des jeunes footballeurs de " But mystique "

Des jeunes footballeurs, apprenants du centre " But mystique " de Lemba ont reçu, le 7 avril, un lot d'équipements sportifs composés d'une quinzaine de paires de bottines, des chaussettes, des maillots, des protège-tibias, des ballons ainsi que des survêtements frappés au logo d'Athletic Club de Basse Goulaine (ACBG). Ce don leur a été apporté par un jeune congolais de 11 ans, Elliot Kabeya, évoluant dans ce club français.

Le jeune Elliot Kabeya a été accompagné par son père, Scott Kabeya. A l'en croire, ces équipements ont été rassemblés par ses coéquipiers d'ACBG en vue de soutenir les enfants congolais qui aiment le football mais n'ont pas assez de moyens pour s'offrir le nécessaire pour ce sport.

Elliot Kabeya, ambassadeur d'ACBG dans le cadre de cette action de solidarité, est arrivé sur place au terrain Méfé, à Lemba-Terminus, où il s'est rendu compte de l'importance du geste que ses camarades et lui ont posé pour les stars en herbe kinoises. Il a, en effet, réalisé que ces jeunes congolais, avec lesquels il s'est entraîné par deux fois, ont du talent mais manquent des équipements adéquats pour s'épanouir. Ces enfants, encadrés par le manager Makuta Mutshaki, dit Tchekis, jouent pieds nus ou chaussés de pantoufles et portent n'importe quel habit.

C'est donc face à cette réalité que l'aide apportée par Elliot Kabeya a ému non seulement le coach Tchekis qui se voit soulagé mais également ces stars en herbe, qui se rassurent de chausser désormais des bottines et mettre d'autres équipements que ce sport exige. " Je souffre pour encadrer ces jeunes, parce que je le fais seul et sans soutien. Cet apport d'Elliot et de ses amis d'ACBG est d'un grand soutien pour moi et pour tous ces enfants que j'encadre ", a souligné le coach Tchekis.

La joie a été visible chez tous les jeunes joueurs qui ont vu reçu ce don. " Nous disons merci à Elliot et aux amis d'ACBG, qui ont pensé à nous en rassemblant ces équipements. Cela est un grand soulagement pour nous ainsi que pour notre encadreur, qui se sacrifie pour faire de nous de vrais as du ballon rond ", a indiqué un de ces petits joueurs.

Deux écoles avec la même passion mais des moyens différents

" But mystique ", c'est presqu' une école de football qui existe depuis plus de vingt ans dans la commune de Lemba et encadre les jeunes de 8 à 12 ans. A ce jour, le coach Tchekis a sous sa main près de quatre-vingt-cinq enfants issus des familles modestes et démunies de la capitale congolaise. En plus de ces caractéristiques, ces enfants ont un trait commun : la passion du football.

Plusieurs des joueurs encadrés par le coach Tchekis auraient évolué et joueraient dans des grandes équipes de Kinshasa et à l'étranger. Mais, jusqu'à ce jour, l'encadreur affirme n'avoir aucun soutien et les parents dont les enfants lui sont confiés exigeraient certains préalables avant de consentir à contribuer au fonctionnement de ce " centre ".

De son côté, l'ACBG, dont les petits joueurs ont contribué par ce don d'équipements, est un club de football évoluant dans la commune de Basse-Goulaine, dans le département Loire-Atlantique, en France. Elliot Kabeya est licencié de ce club depuis ses 7 ans. A 11 ans, ce jeune congolais est surclassé et joue avec ceux qui ont deux ans de plus que lui.

Sa visite au pays de ses ancêtres lui a donc permis de voir comment se pratique le football par les jeunes de son âge. Son père, Scott Kabeya, a promis de monter un projet notamment avec certains autres parents intéressés, pour soutenir et assister ces enfants congolais qui aiment le football mais n'ont pas de moyens nécessaires de s'équiper. Le centre ou le club " But mystique " est donc le premier choisi pour bénéficier de cette assistance. Déjà, pour le premier lot d'équipements, notamment pour les bottines, il s'est posé un problème de pointures étant donné que la majorité d'enfants en présence chaussait plus grand. Mais Scott Kabeya a promis de trouver la solution. Il attend donc de l'entraîneur Tchekis les différentes pointures des enfants sous sa main pour faciliter l'acquisition des bottines correspondantes.