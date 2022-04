Congo-Kinshasa: Octroi du passeport diplomatique à Jean-Claude Van Damme - Les réseaux sociaux trouvent à redire

L'octroi du document officiel à l'acteur belge, le 6 avril à Kinshasa, fait le buzz. Diversement commenté, il est tourné en dérision depuis avec la suggestion de sa naturalisation faite à travers une carte d'électeur trafiquée au nom de Jean-Claude Vangu Ndala portant sa photo circulant dès le lendemain du geste réprouvé par plusieurs.

D'aucuns ont trouvé à redire que Jean-Claude Van Damme soit le nouveau détenteur d'un passeport diplomatique congolais après Me Gims, Dadju et Koffi Olomide. Estimant que le passeport diplomatique est maintenant distribué à tout-va, ils se sont donnés dès lors à toute sorte de supputations allant jusqu'à imaginer la star de cinéma dans la peau d'un naturalisé, plutôt d'un " Congolais de père et de mère ". Et qui plus est, pour mieux coller à la chose, il serait né à Lubumbashi ! Pourtant, l'on sait désormais que les informations disponibles sur la date et le lieu de naissance de l'ancien champion d'Europe de karaté soulignent qu'il aurait vu le jour à " Berchem-Sainte-Agathe, une commune de Bruxelles en Belgique ", le 18 octobre 1960. Ce qui avait offusqué certains Congolais et commençait déjà à faire jaser plus d'un à l'annonce de son arrivée dans la capitale.

Car, se souvient-on, il y a encore quelques années, il était reconnu que Van Damme était né au Katanga. Ce que le concerné va, d'ailleurs, lui-même reconfirmer lors de son séjour à Kinshasa contredisant Wikipedia, pour ne citer que cette source. En effet, un média en ligne évoquant ses propos à l'occasion de la remise du passeport diplomatique le rapporte. " En Belgique, ils disent que je suis né en Belgique. Au Congo, je suis né au Congo, en Amérique, je suis né en Amérique, et en Chine, en Chine. Les gens m'adorent partout où je vais car mon cœur est ouvert à tout pays mais je suis très fier d'être né ici au Congo ", a-t-il dit.

Un passeport reçu avec beaucoup de fierté

N'en déplaise aux nombreux mécontents, l'acteur au succès planétaire a accepté de bon cœur la mission qui lui est dévolue comme il en a fait part le 6 avril. " Je remercie le Congo de m'avoir accueilli avec beaucoup d'amour. C'est avec beaucoup de fierté que je reçois ce passeport en tant qu'ambassadeur. C'est le titre d'ambassadeur pour le rayonnement de la jeunesse du point de vue sport, santé et culture. Il y a aussi le titre d'ambassadeur de la faune pour aider l'écologie du pays, les animaux et la nature... ", a-t-il affirmé. Et de préciser en sus que comme annoncé au début de son séjour : " L'autre titre est le titre d'ambassadeur pour les investissements pour le Congo en Amérique, en Asie, etc. Ces pays doivent aider à développer l'agriculture ".

Pourtant, les Congolais se réjouissaient fort bien à la seule idée que le grand athlète adulé ici soit né sur leur sol. En effet, jusqu'ici connu au travers de ces performances au cinéma dans les films qui ont établi sa renommée internationale à l'instar de "Bloodsport "(1988), "Universal Soldier" (1992) et "Timecop" (1994), il constituait déjà une sorte de fierté pour le pays. Nul n'aurait été jusqu'à imaginer que soixante ans plus tard, Jean-Claude Van Damme devienne son ambassadeur. Il est quelque peu étonnant de voir que plusieurs Congolais digèrent mal que la célèbre figure des arts martiaux, acteur, réalisateur et producteur de cinéma le soit et se montre ainsi engagé à défendre les intérêts de sa terre natale. D'ailleurs, à l'entendre parler, l'on aurait affaire à un fils du pays désireux de travailler ardument à faire bouger l'agriculture : " C'est pour pouvoir nourrir notre pays, moins dépendre des pays importateurs, pour que le Congo soit beaucoup plus autonome. Ce qui peut remonter l'économie du pays, car notre terre est très fertile ", a-t-il laissé entendre