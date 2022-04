Congo-Brazzaville: Société civile - Le PCPA Congo fait son bilan

Après dix ans d'intenses activités à Pointe-Noire, le Programme concerté pluri acteurs (PCPA) a organisé son assemblée plénière locale des organisations de la société civile membres, du 7 au 8 avril, en présence de Mesmin Bikouta Sila, animateur local PCPA Niari, Bouenza, Pointe-Noire; et d'Armand Cyrille Gassaille, directeur interdépartemental du Plan.

Financé par l'Agence française de développement, le PCPA Congo, mené en partenariat avec le Comité français pour la solidarité internationale, a pour objectif général de participer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités au Congo par le renforcement de la société civile dans sa capacité à participer à l'élaboration et au suivi de dialogues de politiques publiques davantage en conformité avec les besoins réels de la population.

Ainsi, à Pointe-Noire, plusieurs actions et activités ont été menées par les organisations de la société civile membres du PCPA de la phase pilote de 2008 à 2010 à la phase d'envol ou de clôture et 2022 en passant par la phase programme et la phase de consolidation. Les deux jours de travaux ont donc permis d'examiner les différents aspects de ce bilan (politique, technique et financier) de l'action du PCPA Congo dans le département de Pointe-Noire. "Certes, les défis à relever sont nombreux, notamment une appropriation par les membres des organisations de la société civile de l'héritage PCPA, en vue d'aboutir à la professionnalisation tant souhaitée de nos structures, d'où la nécessité de travailler ensemble entre associations et entre associations et pouvoirs publics par le biais des échanges d'expériences et des meilleures pratiques au moyen de cadres de concertation ", a dit Klément Mvemvé, membre du Comité de pilotage PCPA.

Au cours de ces assises, les organisations de la société civile membres ont examiné les documents tels le bilan politique, technique, financier, le bilan dans les différents territoires, l'étude impact, le bilan du dialogue avec les collectivités locales. Des présentations qui ont été suivies d'échanges, de propositions et de recommandations.

Les travaux en groupes et en plénière ont abouti à une constance, à savoir accroître les compétences dans la mobilisation des ressources financières, la formation en gestion, l'encadrement, la fidélisation des membres et la mise en réseau des différentes associations membres suivant les différentes thématiques, en vue de renforcer la crédibilité vis-à-vis des partenaires. Des perspectives en vue de capitaliser l'après PCPA ont été émises également. Les assemblées générales vont se poursuivre les jours à venir dans d'autres localités du pays qui regorgent des organisations de la société civile membres.