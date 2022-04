Congo-Brazzaville: Relocalisation des camps militaires - Me Guy Loando chargé de poursuivre les discussions avec la société belge "Kinko"

Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a été chargé le 8 avril, au cours du Conseil des ministres, de poursuivre les discussions avec la société belge "Kinko.be" dans le cadre de la mise en œuvre du projet de relocalisation des camps militaires.

Le service de communication du ministère de l'Aménagement du territoire renseigne qu'en date du 21 février, le ministre d'État Guy Loando avait présidé une première réunion interministérielle avec le consortium d'entreprises belges, spécialisé dans les bâtiments et les travaux de construction. " La rencontre avait connu la participation, entre autres, du ministre d'Etat chargé des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro; du Portefeuille, Adèle Kayinda; du vice-ministre du Budget, Elysée Bokumuamua; des représentants du ministre de la Défense et de la Maison militaire du chef de l'État ainsi que des experts sectoriels", indique la cellule de communication du ministre d'État en charge de l'Aménagement du territoire.

Cette réunion interministérielle, poursuit la source, a été suivie d'une deuxième, le 29 mars, au cours de laquelle la contre-proposition du ministère de l'Aménagement du territoire, qui vise à garantir les intérêts supérieurs de l'État, a été approuvée par les ministres sectoriels impliqués. Concernant son intervention au cours de la 48e réunion du Conseil des ministres, présidée par le Premier ministre, Me Guy Loando a présenté le rapport de l'état d'avancement du projet de relocalisation des camps militaires, conformément aux recommandations qui lui ont été formulées lors de la 41e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 février 2022 sous la direction du président de la République.

Dans son rapport, note le porte parole du gouvernement, la commission interministérielle devra assurer un encadrement étroit au regard de la sensibilité stratégique de ce projet ainsi que de la nécessité de préserver les droits et intérêts des occupants. Pour cela, Me Guy Loando a indiqué que le premier préalable dans la mise en œuvre de ce projet consiste à la construction des nouveaux logements avant d'envisager toute forme de délocalisation.

La réalisation des études s'impose

En outre, des études préalables (juridiques, topographiques, socio-économiques, impact environnemental, etc.) seront entreprises de manière à garantir la réussite de ce projet qui matérialise la vision de développement intégral de la République démocratique du Congo, chère au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke-di Tshilombo.

Par ailleurs, le ministre d'Etat a sollicité du gouvernement le quitus nécessaire afin de vider la problématique de la situation juridique de l'accord de partenariat évoqué par la société BITEC. Ce quitus étant obtenu, Me Guy Loando Mboyo entamera très prochainement le processus de réévaluation et de recadrage de cet accord de partenariat.

Tout en restant optimiste quant à la matérialisation de cet ambitieux projet qui permettra aux militaires et policiers d'être logés dans des meilleures conditions, le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire a ainsi demandé l'accompagnement tous azimuts des membres du gouvernement. Aussi, fait savoir le porte-parole du gouvernement, le Conseil a pris acte de ce rapport et l'a encouragé à poursuivre dans la même direction.

Enfin, il faut rappeler que vu le caractère transversal du projet, il avait été institué, sur décision du Conseil des ministres, une commission interministérielle permanente au sein du gouvernement chargée du suivi et de la mise en œuvre présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire. Cette commission est composée des membres du gouvernement suivants: Interieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières; Infrastructures et Travaux publics; Portefeuille; Justice et Garde de sceaux; Urbanisme et Habitat; Budget; Defense; Tourisme; Finances; Affaires foncières et Mines.